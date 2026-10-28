Reprodução/Instagram Luciano Huck encontra cobra venenosa em casa.

Luciano Huck, de 55 anos, surpreendeu os seguidores nesta terça-feira (27) ao mostrar alguns animais que visitaram sua mansão, no Joá, zona sudoeste do Rio de Janeiro. Entre os bichos que o apresentador da Globo encontrou durante um passeio pela área externa do imóvel, um chamou mais atenção: uma grande jiboia.

As interações foram filmadas pelo famoso e publicadas nos Stories do Instagram. Tudo começou quando ele partiu para uma caminhada ao lado de uma de suas cachorras, a pastora-alemã Tintin.

Ao circular pela área externa da mansão, o apresentador se deparou com um tucano. "Visita ilustre em casa", escreveu Huck ao publicar uma foto do animal. Na sequência, o comunicador encontrou um macaco sagui relaxando no alto de uma árvore e disparou: "A arca de Noé aportou por aqui hoje".

Na sequência, Luciano Huck mostrou a jiboia, que não é venenosa, se arrastando ao lado de uma das portas de vidro da propriedade."Também veio uma turma que não foi convidada", escreveu na legenda da postagem. Bem-humorado, o apresentador ainda utilizou um gif do personagem Homer Simpson gritando de desespero.







Refúgio em meio à natureza

A mansão da família do apresentador fica em um bairro repleto de natureza, com vista privilegiada para a Pedra da Gávea. A propriedade tem uma área total de 4.200 metros quadrados, o que torna necessário o uso de um carrinho para a locomoção.

O projeto arquitetônico premiado conta com 16 quartos, sendo 6 suítes. A casa também tem cinema, academia e salão de jogos. Na área externa, a mansão conta com piscinas, churrasqueira, um amplo jardim e uma capela ecumênica de 43 metros quadrados, que foi um presente de aniversário de Luciano Huck para Angélica.

Com pé-direito duplo, o espaço tem sala de estar e cozinha integradas. A decoração, por sua vez, ficou por conta de do apresentador e tem como um dos destaques uma coleção de fotografias de Sebastião Salgado (1944-2025).

A mansão de Angélica e Luciano Huck costuma ser frequentada pelos amigos famosos do casal. O imóvel foi palco do casamento do empresário de Madonna, Guy Oseary, com a brasileira Michelle Alves.





A lista de convidados contou com Anthony Kiedis, do Red Hot Chili Peppers, Matthew McConaughey, Ashton Kutcher, Owen Wilson e Chris Rock, entre outras celebridades internacionais.

"Preferimos jantar em casa do que sair para alguma festa. Gostamos mais, inclusive, de fazer festas aqui. Já fizemos muitos jantares, celebrações de batizado e aniversários nesse espaço. Aqui é um lugar de alegria" disse Angélica em entrevista à Vogue.