Reprodução/Internet Globo escolhe Luís Roberto e Renata Silveira para narrar a Copa do Mundo feminina

A Globo definiu Luís Roberto e Renata Silveira como os narradores dos principais jogos da Copa do Mundo feminina de 2027, que será disputada no Brasil entre junho e julho. A emissora ainda não decidiu como dividirá as transmissões da seleção brasileira, mas pretende concluir a escalação até o fim de 2026. O planejamento também prevê uma operação comercial que poderá alcançar R$ 900 milhões em patrocínios.

A cobertura será uma das principais apostas da empresa para o próximo ano. Além das transmissões esportivas, a Globo prepara conteúdos relacionados ao futebol feminino em diferentes áreas de sua programação. Entre os projetos está Tempos de Glória, novela das seis protagonizada por Maisa, cuja estreia está prevista para junho de 2027. A informação é da Folha de S.Paulo.

Luís Roberto eforam escolhidos para comandar as narrações dos principais confrontos do torneio. A divisão das partidas da seleção brasileira, entretanto, continua em discussão. Uma das possibilidades é que Luís Roberto transmita todos os jogos do Brasil, mas a emissora também considera entregar parte desses compromissos a Renata.

Globo prepara transmissão de 56 jogos

A decisão deverá ser tomada até dezembro de 2026, quando a empresa pretende concluir o planejamento das equipes de transmissão. A definição envolve especialmente os jogos da seleção brasileira, que terão destaque na cobertura da competição disputada em território nacional.

O torneio contará com 64 partidas. Segundo o planejamento apresentado, a Globo pretende transmitir 56 confrontos ao vivo. Os outros oito serão exibidos em versões compactas, em horários alternativos, e estarão disponíveis no SporTV e na GE TV. A CazéTV também participará da cobertura e exibirá todos os 64 jogos da Copa do Mundo feminina de 2027.

Desde julho, a Globo negocia com anunciantes os contratos comerciais para a competição. Caso consiga vender todos os espaços disponíveis, a arrecadação poderá chegar a R$ 900 milhões. O pacote já é apresentado como o mais valioso da história da mídia brasileira para uma competição de futebol feminino.

A empresa também estuda a criação de novas cotas comerciais diante da procura por espaços publicitários. As negociações estão avançadas com marcas parceiras da Fifa, que possuem prioridade nas conversas. A eventual abertura de outras oportunidades dependerá do andamento das vendas.

O planejamento comercial vai além das transmissões das partidas. A Globo pretende oferecer aos patrocinadores produtos relacionados à modalidade em diferentes segmentos, como jornalismo, dramaturgia, filmes, séries e programas especiais. A estratégia também contempla conteúdos distribuídos pelas plataformas da empresa.