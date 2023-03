Reprodução Chris Rock diz ter assistido filme para ver Will Smith chicoteado

Após quase um ano da confusão no Oscar 2022, o humorista Chris Rock criou uma polêmica após afirmar ter assistido "Emancipation" para ver Will Smith sendo chicoteado. Na produção da AppleTV+, o ator interpreta um homem negro escravizado que foge de uma plantação em Louisiana, no ano de 1860.

A informação foi divulgada pelo jornal New York Post, em que, segundo eles, Chris teria confessado a atitude durante um show de comédia.

Além desse episódio, de acordo com o The Wall Street Jornal, Chris Rock teria feito outra cena zombando do incidente no Oscar.

“A coisa que as pessoas querem saber… doeu? Inferno, sim, doeu. Ele jogou Muhammad Ali! Eu interpretei Pookie. Até nos filmes de animação eu sou uma zebra e ele é um maldito tubarão!”, debochou, referindo-se aos filmes "Ali" e "New Jack City".

Em uma entrevista recente, Will Smith afirmou que interpretar um homem negro escravizado foi um dos trabalhos mais difíceis da carreira dele. “Emancipation” é uma história baseada em fatos reais.

Em 2022, a cerimônia do Oscar foi marcada pelo tapa que Will Smith deu em Chris Rock. O humorista fazia uma piada zombando a doença de Jada Pinkett Smith, mulher do ator, quando foi surpreendido pela reação irritada de Will Smith.

Mãe de Jaden e Willow, fruto do casamento com o ator, a apresentadora Jada raspou o cabelo após deixar público a luta contra alopécia, uma doença autoimune que faz os fios caírem, deixando diversas falhas no couro cabeludo.

