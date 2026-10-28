Reprodução/Internet Susan Saint James

A atriz norte-americana Susan Saint James, conhecida por seus trabalhos nas séries “Kate & Allie” e “McMillan & Wife”, morreu aos 80 anos na segunda-feira (26). A artista havia sido diagnosticada com câncer de pâncreas, segundo informações divulgadas pela revista People, que confirmou a morte por meio de um representante da atriz.

Em comunicado, a família reforçou a generosidade e o carinho de Susan pelas pessoas com quem convivia. Ainda no depoimento, os familiares também lembraram a maneira como ela enfrentou um dos momentos mais difíceis de sua vida: a morte do filho caçula, Teddy, em um acidente de avião em 2004.





“Ela nunca conheceu um estranho. Cada pessoa que encontrava se tornava a pessoa mais importante da sala naquele momento”, afirmou a família. Os parentes também ressaltaram que a atriz ensinou aos herdeiros a importância da gentileza e de cuidar dos outros.

Susan deixa o marido, o produtor de televisão Dick Ebersol, quatro filhos e sete netos.

Carreira de Susan Saint James na televisão

Nascida Susan Jane Miller, em 14 de agosto de 1946, em Los Angeles, nos Estados Unidos, a atriz começou a carreira como modelo ainda na adolescência. Aos 20 anos, decidiu investir na atuação e assinou contrato com a Universal Studios.

Um de seus primeiros trabalhos de destaque foi na série “The Name of the Game”, na qual interpretou Peggy Maxwell. O papel lhe rendeu um Emmy em 1969, o primeiro grande reconhecimento de sua trajetória na televisão.

Gdetty Images Susan Saint James





Na década de 1970, Susan alcançou ainda mais notoriedade ao interpretar Sally McMillan em “McMillan & Wife”, série policial exibida entre 1971 e 1977. Na produção, contracenou com Rock Hudson, que vivia um comissário de polícia de São Francisco. Sua atuação lhe rendeu três indicações ao Emmy.

Outro trabalho marcante veio nos anos 1980, quando protagonizou “Kate & Allie”, ao lado de Jane Curtin. Exibida entre 1984 e 1989, a comédia acompanhava duas amigas divorciadas que decidiam dividir a mesma casa enquanto criavam os filhos.

Susan interpretou Kate McArdle, personagem independente e de personalidade forte. Pelo papel, a atriz recebeu outras duas indicações ao Emmy.

Além da televisão, Susan Saint James participou de filmes como “Amor à Primeira Mordida” (1979), comédia protagonizada por George Hamilton, e “Como Vencer o Alto Custo de Vida” (1980), no qual contracenou com Jane Curtin e Jessica Lange.

Em “Carbon Copy”(1981), atuou ao lado de George Segal e Denzel Washington, em um dos primeiros trabalhos do ator no cinema.

Reprodução/Internet Susan Saint James





Depois do encerramento de “Kate & Allie”, Susan reduziu a participação em produções de Hollywood para se dedicar à família. Ao longo dos anos seguintes, f ez aparições pontuais em séries como “The Drew Carey Show”, “Law & Order: Special Victims Unit” e “Suits”.

Superação

Susan Saint James perdeu o filho caçula. Em 28 de novembro de 2004, Teddy Ebersol, o herdeiro mais novo da intérprete morreu aos 14 anos em um acidente com um avião particular no Colorado, nos Estados Unidos. O marido da artista, Dick Ebersol, e outro filho do casal, Charlie, estavam a bordo e sobreviveram, embora tenham sofrido ferimentos graves.

Após a perda, Susan passou a oferecer apoio a outras famílias que enfrentavam o mesmo luto que ela. Segundo a família, semanas depois do acidente, ela preparou mensagens de conforto para o marido e os outros filhos durante a despedida de Teddy.

A atriz também se dedicou a iniciativas de apoio a pessoas com deficiência. Foi uma defensora de longa data das Olimpíadas Especiais, organização voltada à inclusão de pessoas com deficiência intelectual por meio do esporte.

Em nota divulgada após a morte da atriz, a organização destacou seu compromisso com a inclusão e o impacto de seu trabalho em favor dos atletas.



