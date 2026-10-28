Reprodução/Instagram/@biabonemer Bia Bonemer e Caio Freitas

Bia Bonemer, filha de Fátima Bernardes e William Bonner, publicou uma homenagem ao namorado, Caio Freitas. Os dois moram juntos no Rio de Janeiro e apareceram em fotos inéditas. O piloto de aviação comemorou mais um ano de vida na última segunda-feira (27).

"Hoje é seu aniversário, meu amor e papai da Flora e do Bruce William (dois cachorros do casal). Eu só tenho a agradecer por ter ao meu lado um homem tão carinhoso e que me trata tão bem quanto você. Não tem um dia que eu não me sinta (muito) amada, mozão", disse ela.

Bia também falou sobre as características do namorado, com quem mantém um r elacionamento sério há quatro anos.

"Você acha que tem cara de mau, mas eu enxergo o sorriso mais lindo e verdadeiro que eu já vi. Ele aparece em diversos momentos, como quando você fala sobre algum assunto que te empolga, quando você olha para mim dizendo que eu estou linda, quando conta sobre sua família e sua infância, quando faz alguma piadinha sem graça (e fica esperando a minha reação porque sabe que eu vou rir)", iniciou.

"Eu não sei qual desses é meu preferido, mas eu sempre darei meu melhor para ver seu sorriso todo dia. Te amo muito", pontuou.

Bia e namorado já se fantasiaram de Fátima e Bonner

Bia Bonemer já divertiu seus seguidores ao compartilhar fotos e vídeos de fantasias para lá de excêntricas, que usou ao lado do namorado, Caio Freitas, durante uma festa em Itaipava, na região serrana do Rio de Janeiro.

Reprodução/Instagram/@biabonemer Bia Bonemer se fantasia de Fátima Bernardes

Na ocasião, a influenciadora resolveu inovar e se fantasiar inspirada em sua mãe, a famosa jornalista e apresentadora Fátima Bernardes, enquanto o instrutor de voo se caracterizou como o pai dela, o jornalista William Bonner.

Os detalhes das fantasias chamaram a atenção: Bia usou uma peruca curta, semelhante ao corte de cabelo que Fátima costumava usar quando apresentava o Jornal Nacional ao lado do ex-marido.

Já Caio reproduziu a clássica mecha grisalha de Bonner. Para completar a caracterização, os dois seguravam bonecos que representavam os trigêmeos do antigo casal de jornalistas: a própria Bia, Vinícius e Laura.



