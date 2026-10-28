Reprodução/Instagram Luciano Huck





Luciano Huck é apresentador de televisão e empresário brasileiro, conhecido por comandar programas de entretenimento na TV Globo e por projetos sociais. Ao longo de sua carreira, tornou-se um dos rostos mais conhecidos da televisão.

Apesar de ter passado anos no comando da programação dos sábados na Rede Globo, os brasileiros já se acostumaram a ligar a televisão nos domingos e se deparar com Luciano Huck em um dos horários mais clássicos da emissora. Porém, até chegar nesse ponto de sua carreira, o apresentador construiu sua imagem no audiovisual do país, conquistando um espaço como um dos principais comunicadores do Brasil.

Nascido em 3 de setembro de 1971, em São Paulo, Luciano Grostein Huck tem origem judaica em sua ascendência materna. Durante a adolescência, ele já começou a se envolver com o universo midiático, trabalhando como estagiário da revista Playboy, onde seu padrasto Mário de Andrade era diretor. Filho de um jurista e uma urbanista, Luciano cresceu em uma família de classe média alta.



O caminho até o estrelato

Em 1989, Luciano ingressou no curso de Direito da Universidade de São Paulo (USP), mas não concluiu a graduação. Aos 20 anos, começou a estagiar na agência de publicidade W/Brasil, aproximando-se cada vez mais da área pela qual tinha interesse. No ano seguinte, abriu o bar Cabral, em sociedade com amigos. O estabelecimento se tornou um ponto de encontro de jovens da classe alta paulistana.

O sucesso do negócio abriu novas portas para Luciano, que foi convidado a escrever a coluna social “Circulando”, no Jornal da Tarde. Na mesma época, também começou a trabalhar como locutor na rádio Jovem Pan, ampliando sua atuação na comunicação.



A estreia na televisão não demorou e, em 1995, sua coluna no JT virou programa de televisão, o Circulando, na CNT Gazeta.

Reprodução/ Internet Luciano Huck no Programa H

Já no ano seguinte, Luciano foi convidado pela Rede Bandeirantes para comandar o quadro “Paparazzo Eletrônico”, que mostrava as baladas e festas da noite paulistana. Dois anos depois, o apresentador ganhou seu próprio programa, o “Programa H”, que lhe deu projeção nacional e apresentou ao público personagens marcantes de sua carreira, como as assistentes de palco Tiazinha (Suzana Alves) e Feiticeira (Joana Prado). Exibida no horário nobre, às 21h, a atração alcançou altos índices de audiência e chamou a atenção de outras emissoras.

O convite para apresentar o “Caldeirão do Huck”, na TV Globo, veio em 1999. Transmitido nas tardes de sábado, o programa enfrentou a concorrência de outras atrações, como o Programa Raul Gil, da Record, no início dos anos 2000. Com o tempo, porém, consolidou seu espaço na programação com quadros que marcaram época, como “Soletrando”, “Saltibum”, “The Wall”, “Lata Velha”e “Lar Doce Lar”, conquistando a preferência do público.

A atração se tornou um clássico da televisão brasileira, combinando competições, apresentações musicais e histórias de vida de pessoas de diferentes partes do país. Em 2021, com a saída de Faustão da emissora, Luciano assumiu o comando do “Domingão com Huck”, enquanto Marcos Mion passou a apresentar o Caldeirão, mantendo a programação de sábado da Globo.

Fora da televisão, Luciano também participou de produções cinematográficas, como “Casa de Areia” (2005), “Xuxa em O Mistério da Feiurinha” (2009) e “Até que a Sorte nos Separe 3: A Falência Final” (2015). O apresentador também emprestou a voz ao personagem Flynn Rider, na animação “Enrolados”(2011), da Disney. O trabalho de dublagem gerou polêmica na época, devido à falta de experiência de Luciano nessa área.



Vida pessoal e política

Luciano Huck já teve diversos relacionamentos públicos, incluindo namoros com as socialites Chiara Magalhães e Astrid Monteiro de Carvalho, além d a apresentadora Eliana e da cantora Ivete Sangalo.

Durante as gravações do filme "Um Sonho de Verão" (2004), começou a namorar a apresentadora Angélica. Os dois se casaram no mesmo ano, em uma cerimônia que contou com a presença de um padre e um rabino. Em 2005, nasceu o primeiro filho do casal, Joaquim, seguido por Benício, em 2007, e Eva, em 2012.

Em 2015, a família passou por um momento delicado após um acidente aéreo ocorrido depois das gravações do programa Estrelas, apresentado por Angélica. A aeronave precisou realizar um pouso forçado no Mato Grosso do Sul. Todos os ocupantes sobreviveram e não sofreram ferimentos graves.

Reprodução/ Instagram Luciano Huck, Angélica e filhos





O apresentador também é conhecido por se envolver em debates políticos e chegou a ser cotado como possível candidato à Presidência da República nas eleições de 2018 e 2022, embora nunca tenha oficializado uma candidatura. Ao longo dos anos, Luciano Huck também demonstrou interesse em iniciativas voltadas à participação cívica e ao debate público, tendo se aproximado do movimento liberal Agora!.

Em 2017, o apresentador se envolveu em uma polêmica relacionada a um empréstimo de R$ 17,7 milhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para a compra de um jatinho particular. Huck também foi beneficiado, em diferentes governos, por políticas de financiamento cultural ligadas a projetos de sua atuação profissional.

Em 2026, Luciano se envolveu em uma problemática ao afirmar que os beneficiários do Bolsa Família buscam ‘atalhos para permanecer no programa social’, informação equivocada de acordo com pesquisas do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial.

Ele também teve seu nome citado em mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular de Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, e divulgadas pela revista Veja. Os registros apontam uma relação de proximidade, sem qualquer indício de irregularidade entre o apresentador e o banqueiro, com troca de mensagens, encontros e tratativas comerciais.