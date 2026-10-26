Reprodução/Instagram Alessandra Ambrósio posa de biquíni e encanta seguidores

Alessandra Ambrósio, de 45 anos, encantou os seguidores neste domingo (25) ao posar em novas fotos de biquíni. A modelo está curtindo alguns dias de descanso em Bali, após brilhar na passarela da Victoria's Secrets.

Nas imagens, Alessandra aparece deitada em uma espreguiçadeira, usando um biquíni marrom com estampa de poá, enquanto renova o bronzeado. Para completar o look, a famosa escolheu um par de óculos marrom.

Os dias de folga vieram logo após a modelo desfilar pela 20ª vez na passarela do Victoria’s Secret Fashion Show. Ao lado de outras brasileiras como Adriana Lima e Carol Trentini, a super modelo foi um dos destaques do desfile.

O desfile

Alessandra Ambrósio voltou à passarela do Victoria’s Secret Fashion Show no dia 18 de outubro. O evento ocorreu no Sony Pictures Studios, em Culver City, nos Estados Unidos.

Esta foi a 20ª vez que a brasileira representou a tradicional marca de lingeries. Na ocasião, Alessandra cruzou a passarela vestindo uma produção inteiramente cor-de-rosa, marcada pelo volume e pelo brilho.

O look contou com um top estruturado, de decote coração, coberto por aplicações brilhantes em tons de rosa. A peça foi combinada com uma minissaia volumosa de tecido acetinado, que se prolongava em uma espécie de cauda. Durante a apresentação, a modelo abriu os braços e ergueu as extremidades do tecido, criando um efeito de movimento na passarela.

Para completar o visual, a modelo elegeu sandálias de salto alto cor-de-rosa e brincos brilhantes. Os cabelos soltos e ondulados, sempre presentes nos desfiles da marca, também marcaram o look da modelo.

Romance em Bali

Alessandra Ambrósio está vivendo uma fase especial. Após se separar do ex-noivo, o empresário Jamie Mazur, a modelo engatou um namoro com o designer de joias Buck Palmer.

Em uma viagem à Bali, em julho deste ano, a top model brasileira fez a temperatura subir ao compartilhar um registro sensual ao lado do amado, durante uma visita ao requisitado Alchemy Yoga & Meditation Center (AYMC), em Uluwatu.

No clique, o casal aparece trocando um beijo intenso e carinhoso, com a icônica estrutura de bambu que faz parte do teto de um dos centros da ilha, voltados para bem-estar e espiritualidade.

Filha de Alessandra Ambrósio estreia como modelo

Anja Ambrósio, de 17 anos, filha de Alessandra Ambrósio, fez a sua estreia como modelo em março deste ano. Ao lado da mãe, a adolescente está estrelando a campanha de Dia das Mães da marca brasileira de calçados Vizzano, intitulada "Glam For All Generations"(Glamour Para Todas as Gerações em tradução do inglês).

A jovem parece querer seguir a carreira da mãe, que se consolidou como uma das maiores modelos brasileiras.

Reprodução/Instagram Alessandra Ambrósio e namorado se beijam em Bali.

Alessandra alcançou a fama mundial quando passou a integrar o time de “Angels”, modelos contratadas como porta-vozes e rostos oficiais da marca Victoria’s Secrets. Ela faz parte do seleto grupo de modelos que já contou com grandes nomes da moda como Adriana Lima, Gisele Bundchen e Izabel Goulart.

Alessandra Ambrósio iniciou sua carreira aos 15 anos, em um concurso da Elite Model Look. Durante sua trajetória, desfilou para marcas de luxo como Gucci e Dior. O rosto marcante da super modelo estampou a capa da revista Vogue Brasil pelo menos nove vezes.

Atualmente, Alessandra vive na Califórnia, nos Estados Unidos , e segue trabalhando como modelo para marcas de alto luxo. Além disso, ela é embaixadora de grifes importantes e conta com mais de 12 milhões de seguidores em seu perfil no Instagram, onde atua como influenciadora de moda.