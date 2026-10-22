Divulgação Modelos Victoria's Secrets

O hidratante costuma entrar antes da base, mas ganhou uma segunda função na beleza do Victoria’s Secret Fashion Show, realizado neste domingo (18), em Los Angeles. Responsável pela maquiagem das modelos, Pat McGrath revelou que acrescentou pequenos toques do produto nas maçãs do rosto para intensificar o viço na finalização. O detalhe mostra como um item da preparação da pele também pode mudar o acabamento da maquiagem pronta.

Para o maquiador brasileiro Carlos Moura, o efeito depende da fórmula e da quantidade aplicada, já que o hidratante pode deixar a superfície da pele com aspecto mais fresco, sem necessariamente acrescentar partículas cintilantes. “O iluminador pode trazer um reflexo perolado, dourado ou mais brilhante. Com o hidratante, você consegue trabalhar uma aparência de pele viçosa. Os dois podem até aparecer na mesma maquiagem, mas não entregam obrigatoriamente o mesmo resultado”, explica.

Na hora de adaptar o recurso, Carlos recomenda pressionar uma quantidade mínima sobre a parte alta das maçãs do rosto, em vez de espalhar o creme como se a pele ainda estivesse sem maquiagem. A combinação com a base precisa ser observada, porque o produto pode deslocar a cobertura ou deixar marcas em áreas com pó.“Eu colocaria um pouquinho na ponta dos dedos e encostaria suavemente onde quero esse viço. Se você esfrega, pode arrastar a base e abrir uma falha justamente na região que queria valorizar. É um toque de finalização, não uma nova camada de creme no rosto inteiro”, orienta.

Antes de repetir a aplicação, vale observar o resultado na iluminação do ambiente em que a maquiagem será usada, sobretudo quando a pele já apresenta bastante brilho. Para Carlos, a experiência com fotografia ajuda a perceber essa diferença.“O que fica bonito sob o refletor nem sempre funciona da mesma forma à luz do dia. A fórmula, a quantidade e a iluminação mudam completamente o efeito. Se a pele já está luminosa, talvez não precise acrescentar nada. O objetivo é conseguir um ponto de viço sem deixar a maquiagem escorregar ou o rosto parecer oleoso”, conclui.