Reprodução/Instagram Brasileiras no Victoria's Secret Fashion Show

O Brasil marcou presença no Victoria's Secret Fashion Show 2026, realizado na noite de domingo (18), em Los Angeles, nos Estados Unidos. O tradicional desfile da grife de lingerie reuniu modelos consagradas e novos nomes da moda internacional, com destaque para seis brasileiras: Adriana Lima, Alessandra Ambrósio, Carol Trentini, Daiane Sodré, Gabi Moura e Luiza Perote.

Adriana Lima e Alessandra Ambrósio foram destaques do desfile ao alcançar marcas expressivas em suas trajetórias com a grife. Adriana participou do evento pela 21ª vez, enquanto Alessandra celebrou sua 20ª participação.

Alessandra Ambrósio celebra 20º desfile

Aos 45 anos, Alessandra Ambrósio voltou à passarela da Victoria's Secret e chegou à marca de 20 participações no desfile. A modelo gaúcha é um dos nomes mais associados à história da grife, especialmente na época em que as chamadas Angels eram as principais representantes da marca.

Reprodução/Instagram Alessandra Ambrósio no Victoria's Secret Fashion Show

Na edição deste ano, Alessandra esteve entre as veteranas brasileiras que desfilaram na passarela. Sua trajetória com a Victoria's Secret começou nos anos 2000, período em que construiu uma relação marcante com a grife.

Adriana Lima chega à 21ª participação

Também aos 45 anos, Adriana Lima alcançou outro marco na carreira ao participar de seu 21º Victoria's Secret Fashion Show. A modelo baiana é uma das figuras mais emblemáticas da história da grife e construiu uma trajetória duradoura com o desfile.

Adriana marcou presença em dois momentos da apresentação. Primeiro, abriu a passarela com um look de lingerie verde vibrante e asas florais. Mais tarde, voltou com uma produção branca e asas elaboradas para encerrar o desfile.

Reprodução/Instagram Adriana Lima no Victoria's Secret Fashion Show

A brasileira integrou o elenco da marca por muitos anos, entre 1999 e 2018, e voltou a desfilar nas edições recentes, após um período afastada.

Carol Trentini retorna após 17 anos

Outra brasileira que chamou atenção foi Carol Trentini. Aos 39 anos, a modelo gaúcha voltou à passarela do Victoria's Secret Fashion Show após 17 anos longe do desfile.

Reprodução/Instagram Carol Trentini no Victoria's Secret Fashion Show

Carol desfilou com um conjunto rendado em tons de verde e rosa. Com mais de duas décadas de carreira internacional, ela já havia participado de edições anteriores da apresentação, em 2005, 2006 e 2009.

Daiane Sodré e Gabi Moura

A baiana Daiane Sodré, de 33 anos, também integrou o desfile. Ela apareceu durante o segundo ato do espetáculo, acompanhado por uma apresentação musical de Tate McRae. Seu look tinha cores vibrantes e vários acessórios, incluindo uma peça corporal no estilo body chain.

Reprodução/Youtube Daiane Sodré no Victoria's Secret Fashion Show

Já Gabi Moura, de 22 anos, participou do segmento PINK, linha da Victoria's Secret voltada ao público jovem. Influenciadora digital, ela fez sua estreia no desfile da grife na edição anterior e voltou à passarela em 2026.

Reprodução/Instagram Gabi Moura no Victoria's Secret Fashion Show

Luiza Perote faz sua estreia no desfile

A lista de brasileiras contou ainda com Luiza Perote, de 21 anos, que fez sua estreia no Victoria's Secret Fashion Show. A modelo participou do quinto ato da apresentação, ao lado de outras estreantes, usando um conjunto de lingerie em preto e branco.

Reprodução/Instagram Luiza Perote no Victoria's Secret Fashion Show

Gisele Bündchen aparece em vídeo

Embora não tenha desfilado nesta edição, Gisele Bündchen, 46 anos, também marcou presença no evento. A modelo apareceu em um vídeo exibido durante a apresentação e deixou uma mensagem ao público.

Reprodução/Instagram Gisele Bündchen faz participação especial em vídeo no Victoria's Secret Fashion Show

A última vez que a top model desfilou para a marca foi em 2006.



