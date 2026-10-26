Reprodução/TV Globo/Instagram/@nandamaarques Luciano Huck, José Loreto e Fernanda Marques

Luciano Huck surpreendeu José Loreto e Fernanda Marques no último domingo (25). No Domingão, o marido de Angélica fez uma pergunta bastante pessoal sobre a rotina dos dois atores na novela Quem Ama Cuida. Eles interpretam Iuri e Bruna na trama das 21h e falaram sobre a possibilidade de se “pegarem” nos bastidores.

“Vocês se pegam muito nos bastidores?”, perguntou Huck. Loreto, então, comentou a situação: “Não, porque eu geralmente tô em um estúdio e ela tá no outro”, pontuou.

Fernanda entrou na brincadeira e tentou desviar o assunto com bom humor: “Pegar para matar?”, disse. “Acho que a produção está separando a gente. Não sei por quê”, completou José Loreto.

Após a situação, Luciano Huck pediu para que os atores falassem sobre o Dança dos Famosos, o quadro em que eles foram os jurados da semana.

"Eu preciso voltar para a Dança dos Famosos, que eu já não tenho muito tempo", disse ele, fazendo referência à apuração das eleições, que iria começar logo a seguir.

O namoro

Os atores se conheceram e se aproximaram no fim de 2025, durante as gravações da cinebiografia Chorão: Só os Loucos Sabem, na qual interpretaram um par romântico. Desde então, assumiram publicamente o relacionamento e seguem juntos. Recentemente, os dois participaram do Domingão com Huck como jurados artísticos.

Luciano Huck no Domingão

O apresentador Luciano Huck substituiu Fausto Silva em 2021, quando o veterano anunciou sua saída da TV Globo para comandar uma atração na TV Bandeirantes.

A mudança, no entanto, aconteceu antes do previsto. Devido a um problema de saúde, Tiago Leifert precisou assumir às pressas o comando do Super Dança dos Famosos. Na sequência, Luciano Huck estreou o Domingão com Huck, em setembro de 2021.

A mudança provocou uma verdadeira dança das cadeiras na emissora carioca: Huck deixou o Caldeirão, que passou a ser apresentado por Marcos Mion.



