Reprodução Gisele e Tom Brady foram casados por 13 anos

No livro “Brady: An American Story and the Price of Greatness”, escrito pelo jornalista esportivo Lars Anderson, um dos principais pontos trazidos é o relacionamento de 13 anos com a supermodelo brasileira Gisele Bündchen. O relacionamento, que resultou nos dois filhos Benjamin e Vivian, terminou de forma abrupta após diversos atritos em relação a aposentadoria do ex-jogador, conhecido por sua passagem pelo New England Patriots.

“Um dia, Gisele, que é muito ligada em astrologia, simplesmente olhou para as estrelas e disse ao Tom, ‘Não somos compatíveis’”, afirmou um amigo próximo de Tom no livro, segundo o Daily Mail Friday. Desde 2017, a modelo insistia na aposentadoria de Brady, que só aconteceu em 2023, quatro meses depois do término do casal.

Problemas no relacionamento

A grande insistência de Gisele para a aposentadoria do jogador era para que ele tivesse mais tempo para a família e para seus filhos, que na época tinham oito e cinco anos cada. Além disso, em 2017, os Patriots venceram o Super Bowl, a quinta vitória de Brady na maior competição de futebol americano. Segundo Gisele, esse seria um ótimo momento para parar a carreira, pedindo por mais presença no dia a dia das crianças.

“Ela precisava de mais ajuda com os filhos. Ela precisava da oportunidade de dormir mais alguns dias da semana. Ela precisava de mais tempo para sua carreira” Lars Anderson em “Brady: An American Story and the Price of Greatness.”



Após persistência da modelo, que segundo Anderson no livro , tinha uma carreira muito maior do que Tom, em fevereiro de 2022 o jogador anunciou sua aposentadoria, mas voltou atrás da decisão 40 dias depois . Em outubro de 2022, o casal anunciou o término e afirmaram dar prioridade para os filhos no momento: “Me sinto abençoada pelo tempo que tivemos juntos e desejo sempre o melhor para Tom”, declarou a modelo em suas redes sociais na época.





Atualmente Gisele é casada com o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente, com quem tem um filho de um ano. Após o término Tom Brady, não casou novamente e foca na carreira como comentarista de esportes.