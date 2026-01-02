Instagram/@alessandraambrosio Alessandra Ambrosio inicia 2026 com topless à beira da piscina

Alessandra Ambrosio abriu 2026 em clima de descanso e descontração. A modelo publicou um álbum de fotos nas redes sociais em que aparece aproveitando momentos de lazer à beira de uma piscina, vestindo um biquíni vermelho.

As imagens apresentam diferentes registros do momento. Em algumas delas, Alessandra aparece usando o biquíni completo, enquanto em outras surge fazendo topless.

Há ainda cliques que destacam apenas o abdômen bem definido da modelo, valorizando a luz natural.

A publicação rapidamente chamou a atenção dos seguidores, que lotaram a área de comentários com mensagens. “Omg diva”, escreveu um fã. “Belíssima”, comentou outro. “Lindaaa”, reagiu mais um seguidor.

Alessandra Ambrosio é um dos nomes mais reconhecidos do Brasil no cenário internacional da moda. Natural de Erechim, no Rio Grande do Sul, ela iniciou a carreira ainda jovem e conquistou projeção mundial ao integrar, por 17 anos, o time de angels da Victoria’s Secret.

Instagram/@alessandraambrosio Alessandra Ambrosio inicia 2026 com topless

Na vida pessoal, a modelo foi casada com o empresário Jamie Mazur, com quem teve dois filhos, Anja e Noah. O término do casamento foi anunciado em 2018.

No ano seguinte, ela viveu um relacionamento com o empresário italiano Nicolo Oddi, fundador da grife Alanui, união que durou cerca de dois anos. Em 2021, Alessandra assumiu namoro com o modelo Richard Lee.

Atualmente ela está namorando o australiano Buck Palmer.