Reprodução/ Instagram @cameron_hammond @alessandraambrosio Alessandra Ambrosio sem a parte de cima do biquíni

Aos 44 anos, Alessandra Ambrosio compartilhou nesta segunda-feira (22) uma sequência de fotos curtindo a praia. Em alguns dos cliques, a modelo aparece fazendo topless, usando apenas a parte de baixo de um biquíni branco.

“Solstício de verão”, escreveu como legenda do álbum, postado no Instagram, plataforma de interação virtual na qual a supermodelo acumula mais de 12,2 milhões de seguidores.





Em uma das imagens, a famosa aparece usando um traje de banho branco. Em outras, posa sem a parte de cima do biquíni. A sequência também inclui registros em que ela nada e se refresca para aliviar o calor intenso.

Nos comentários da postagem, os fãs rasgaram elogios. "Maravilhosa", começou uma na rede social de Mark Zuckerberg. "Musa", acrescentou uma segunda. "Das passarelas internacionais para o mar", brincou uma terceira.

"Linda", destacou um quarto. "Perfeita", opinou um quinto. "Simplesmente a maior modelo que temos", completou uma sexta. "Parece uma boneca de tão bonita", disse ainda uma sétima.

Relembre

Alessandra participou do mais recente desfile da Victoria’s Secret neste ano, dividindo a passarela com as brasileiras Adriana Lima, Daiane Sodré e Gabriela Moura.

O evento marcou a segunda edição seguida desde o retorno da marca em 2024, após um intervalo de seis anos provocado por polêmicas de assédio envolvendo a direção e por cobranças por maior diversidade e representatividade no espetáculo.

Saiba mais

Considerada como uma das modelos brasileiras de maior sucesso, Alessandra Ambrosio nasceu em Erechim, município do Rio Grande do Sul. Por aproximadamente 17 anos, foi angel da Victoria's Secret.

Ela tem dois filhos: Anja e Noah, frutos da antiga relação com Jamie Mazur, de quem se separou em 2018. Em 2019, namorou Nicolo Oddi. Ela e o dono da grife Alanui ficaram juntos por dois anos.

Em 2021, a supermodelo assumiu o romance com Richard Lee. Este relacionamento chegou ao fim em 2023. O último namoro público da famosa foi com Buck Palmer neste ano.