Rayane Figliuzzi, de 28 anos, usou as redes sociais neste sábado (24) para se pronunciar sobre as polêmicas recentes envolvendo seu relacionamento com o cantor Belo, de 52 anos. Por meio de uma carta aberta, a influenciadora afirmou que precisa de um tempo para se reconectar consigo mesma e ressaltou que ainda não tomou nenhuma decisão acerca do fim de seu namoro com o pagodeiro.
"Venho aqui hoje conversar com vocês sobre os últimos acontecimentos que têm saído na mídia. Estou me sentindo extremamente desrespeitada como mãe, como mulher, em todos os aspectos. E me pergunto: até onde vale tudo por um like? Até que ponto querem me expor? Por trás de cada notícia existe uma pessoa, uma família, uma criança", começou Rayane.
A influenciadora ainda destacou que a exposição de sua vida pessoal na mídia a afeta e afirmou que pretende focar em si mesma."Por isso, preciso de um tempo para mim. Para respirar, me reconectar comigo mesma e cuidar de quem eu amo", acrescentou.
Contrariando boatos recentes, a influenciadora negou que seu relacionamento com Belo tenha chegado ao fim e enfatizou que ainda não tomou uma decisão sobre o assunto. "Quero deixar uma coisa muito clara: nenhuma decisão foi tomada. Quando eu tiver algo a dizer, serei eu mesma quem vai vir contar para vocês, como sempre fiz. Não acreditem em tudo o que leem por aí", disse.
"Agora, só peço uma coisa: respeitem o meu momento. Me deem o sossego que preciso. Obrigada a cada uma que tem me enviado mensagens de carinho. Vocês são a minha força", concluiu a influenciadora.
Polêmicas recentes
Rayane Figliuzzi e Belo vivem um momento delicado do namoro. Recentemente, o casal tem se envolvido em diversas polêmicas e desentendimentos envolvendo suspeitas de traição por parte do artista.
Nesta sexta-feira (23), Rayane confirmou que descobriu um suposto romance entre Belo e Nicole Fagundes, sua ex-assessora e amiga. Em entrevista ao Portal Leo Dias, ela revelou que deixou a mulher morando na mansão que vive com Belo enquanto estava confinada no reality show "A Fazenda", da Record. Ao deixar a atração, descobriu que eles estavam mantendo uma relação extraconjugal.
Ela ainda confirmou que discutiu com o cantor em um shopping do Rio de Janeiro nesta quarta-feira (21). De acordo com Rayane, o desentendimento começou quando ela percebeu que Belo estava em uma chamada de vídeo com outra mulher. Ao pedir para conferir o celular do companheiro, teve o acesso negado.
A situação escalou e provocou uma discussão acalorada entre os dois. Durante a briga, Rayane chegou a puxar o músico pela camisa. Após a confusão, eles deixaram o local em veículos separados.