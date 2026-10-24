Reprodução Instagram Rayane Figliuzzi desabafa sobre crise no namoro com Belo.

Rayane Figliuzzi, de 28 anos, usou as redes sociais neste sábado (24) para se pronunciar sobre as polêmicas recentes envolvendo seu relacionamento com o cantor Belo, de 52 anos. Por meio de uma carta aberta, a influenciadora afirmou que precisa de um tempo para se reconectar consigo mesma e ressaltou que ainda não tomou nenhuma decisão acerca do fim de seu namoro com o pagodeiro.

"Venho aqui hoje conversar com vocês sobre os últimos acontecimentos que têm saído na mídia. Estou me sentindo extremamente desrespeitada como mãe, como mulher, em todos os aspectos. E me pergunto: até onde vale tudo por um like? Até que ponto querem me expor? Por trás de cada notícia existe uma pessoa, uma família, uma criança", começou Rayane.

A influenciadora ainda destacou que a exposição de sua vida pessoal na mídia a afeta e afirmou que pretende focar em si mesma."Por isso, preciso de um tempo para mim. Para respirar, me reconectar comigo mesma e cuidar de quem eu amo", acrescentou.

Contrariando boatos recentes, a influenciadora negou que seu relacionamento com Belo tenha chegado ao fim e enfatizou que ainda não tomou uma decisão sobre o assunto. "Quero deixar uma coisa muito clara: nenhuma decisão foi tomada. Quando eu tiver algo a dizer, serei eu mesma quem vai vir contar para vocês, como sempre fiz. Não acreditem em tudo o que leem por aí", disse.

"Agora, só peço uma coisa: respeitem o meu momento. Me deem o sossego que preciso. Obrigada a cada uma que tem me enviado mensagens de carinho. Vocês são a minha força", concluiu a influenciadora.





Polêmicas recentes

Rayane Figliuzzi e Belo vivem um momento delicado do namoro. Recentemente, o casal tem se envolvido em diversas polêmicas e desentendimentos envolvendo suspeitas de traição por parte do artista.

Nesta sexta-feira (23), Rayane confirmou que descobriu um suposto romance entre Belo e Nicole Fagundes, sua ex-assessora e amiga. Em entrevista ao Portal Leo Dias, ela revelou que deixou a mulher morando na mansão que vive com Belo enquanto estava confinada no reality show "A Fazenda", da Record. Ao deixar a atração, descobriu que eles estavam mantendo uma relação extraconjugal.





Ela ainda confirmou que discutiu com o cantor em um shopping do Rio de Janeiro nesta quarta-feira (21). De acordo com Rayane, o desentendimento começou quando ela percebeu que Belo estava em uma chamada de vídeo com outra mulher. Ao pedir para conferir o celular do companheiro, teve o acesso negado.

A situação escalou e provocou uma discussão acalorada entre os dois. Durante a briga, Rayane chegou a puxar o músico pela camisa. Após a confusão, eles deixaram o local em veículos separados.