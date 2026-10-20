Reprodução/Instagram Belo enfrenta nova cobrança judicial por dívida ligada a processo contra Denilson

O cantor Belo teve créditos e royalties de suas obras musicais alvo de uma determinação judicial para o pagamento de uma dívida de R$ 283,5 mil com um advogado que o representou em uma disputa contra o ex-jogador Denilson. A medida busca garantir o recebimento dos honorários profissionais pendentes, segundo informações divulgadas pela colunista Fábia Oliveira.

A solicitação partiu do advogado responsável pela cobrança, que também pediu prioridade no recebimento dos valores por considerar os honorários essenciais ao sustento profissional e familiar. A decisão, no entanto, não significa que o pagamento será realizado imediatamente, já que a Justiça ainda precisa analisar outros pedidos de penhora e definir a ordem de recebimento dos credores.

Dívida tem origem em processo contra Denilson

A pendência financeira está relacionada à atuação do advogado na disputa judicial entre Belo e Denilson envolvendo a aquisição do grupo de pagode Soweto. O profissional trabalhou na defesa do cantor em 2019 e afirma ter contribuído para o encerramento do conflito, mas não recebeu os honorários que haviam sido acordados pelo serviço prestado.

Belo foi acionado judicialmente em fevereiro deste ano. Inicialmente, a cobrança era de R$ 224 mil, mas o valor foi atualizado durante a tramitação do processo e chegou aos atuais R$ 283,5 mil.

Tentativa de bloqueio encontrou menos de R$ 1 mil

Ainda de acordo com as informações divulgadas por Fábia Oliveira, o advogado teria procurado o cantor anteriormente para tentar obter o pagamento de forma voluntária, mas não houve resolução da pendência. Uma tentativa de bloqueio de valores em uma conta bancária de Belo encontrou apenas R$ 938,18.







