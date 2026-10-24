Divulgação Claudia Raia em Tarsila, a Brasileira

Com texto e letras de Anna Toledo e José Possi Neto, que também assina a encenação e a direção de arte, a montagem tem Claudia Raia como protagonista e produtora, ao lado de Jarbas Homem de Mello, que interpreta Oswald de Andrade.

Existem artistas que retratam um país. E existem aqueles que ajudam a construí-lo no imaginário coletivo. Tarsila do Amaral pertence a esse grupo raro. Quase um século após a criação do Abaporu, obra que se tornou um dos maiores símbolos da cultura brasileira, sua visão estética continua moldando a forma como o Brasil é percebido, personagens e referências populares brasileiras em uma linguagem artística inédita, capaz de unir vanguarda internacional e identidade nacional. Mais do que uma das maiores pintoras da história do país, ela foi uma mulher à frente de seu tempo, protagonista de uma revolução dentro e fora de suas fronteiras. Foi Tarsila quem redefiniu cores, paisagens, cultural que redefiniu os rumos da arte brasileira.

e retorna aos palcos para uma turnê nacional da superprodução musical “Tarsila, A Brasileira”, queA turnê passa por São Paulo, no. Além de protagonista, a atriz é produtora deste espetáculoA montagem, com texto e letras de Anna Toledo e José Possi Neto, que também assina a encenação e direção de arte, e a, traz ainda Jarbas Homem de Mello dando vida a Oswald de Andrade.

“Arte e cultura são fundamentais porque carregam a nossa história e revelam quem somos enquanto identidade coletiva.Tarsila do Amaral é uma força feminina gigantesca na história do Brasil, uma mulher que ousou criar uma linguagem própria em um mundo que não esperava protagonismo feminino na arte. Ela não apenas pintou o Brasil, ela o reinventou. Tarsila representa essa coragem de romper padrões, de olhar para dentro e transformar isso em potência criativa. É sobre identidade, mas também sobre liberdade, sobre mulheres que criam mundos onde antes não existiam espaços para elas. Tarsila é a cara do Brasil e nos ensina a olhar para o que veio antes, não para repetir, mas para transformar e fazer surgir algo novo.”

Divulgação Tarsila, a Brasileira





A trajetória de Tarsila do Amaral segue despertando admiração e inspirando novas gerações. Para a Brasilprev, “apoiar este espetáculo é uma maneira de valorizar esse legado e aproximar sua obra e sua história de públicos de diferentes idades e regiões”, afirma Camilo Buzzi, diretor Comercial e de Marketing da Brasilprev.

A realização de um evento dedicado a Tarsila do Amaral no Theatro Municipal de São Paulo ganha um significado especial por acontecer em, o Theatro foi cenário de um movimento que transformou a cultura nacional. Embora estivesse em Paris durante a Semana,naquele mesmo ano, e passou a integrar oao lado de Anita Malfatti, Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Menotti Del Picchia, tornando-se uma das principais referências da arte moderna brasileira.

Num verdadeiro passeio pelo início dos anos 1900, o público terá contato com ícones, como Anita Malfatti (Keila Bueno), Mário de Andrade (Renato Caetano) e Menotti Del Picchia (Ivan Parente), que, com Tarsila do Amaral e Oswald de Andrade, formaram o quinteto de modernistas que mudaram a história da arte brasileira.

Além deles, completam o: Liane Maya, Caru Truzzi, Matheus Paiva, Renato Bellini, Danilo Barbieri, Fernanda Salla, Dion Seabra, Marcos Lanza, Marilice Cosenza, Alvinho de Pádua, Karine Bonifácio, Larissa Grajauskas, Estêvão Souz, Maysa Mundim, Fernanda Godoy e Guilherme Pereira.

Natambém estão Tony Lucchesi e Guilherme Terra (Música), Alonso Barros (Coreografia e Direção de Movimento), Renato Theobaldo (Cenário), Wagner Freire (Desenho de Luz), Tocko Michelazzo (Desenho de som), Fábio Namatame (Figurino) e Dicko Lorenzo (Visagismo).

“Tarsila, a Brasileira” é apresentado pelo, patrocínio B3-Bolsa de Valores, apoio Besins, Rennova, Datora, Algar, Companhia Aérea Oficial Gol e parceria Giovanna Baby.