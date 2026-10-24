Reprodução/Instagram Marcelo Zagonel e esposa lamentam morte da filha, Aurora.

Marcelo Zagonel, participante da 14ª edição do "Big Brother Brasil", anunciou a morte de sua filha, nesta sexta-feira (23), aos 29 dias de vida. A pequena Aurora, fruto da união do famoso com Ana Paula Voigot, havia passado por uma cirurgia menos de uma semana após o nascimento.

O falecimento da bebê foi anunciado pelo casal por meio de uma postagem nas redes sociais:"Algumas pessoas não vão embora, elas apenas se transformam em luz e continuam vivendo em nós. Com apenas 29 dias de vida, nossa filha, Aurora, nos ensinou o que há de mais puro e verdadeiro: o amor em sua forma mais bonita. Sua breve passagem por aqui deixou um legado de luz, doçura e amor em nossos corações. Ela sempre será lembrada com muito amor. Que Deus a receba em seus braços e conforte nossos corações".

Nos comentários da publicação, o casal recebeu o apoio de internautas."Meus sentimentos que Deus conforte o coração de vocês", escreveu uma. "Puxa vida, meus sentimentos pela perda. Que Deus conforte o seu coração e da sua família com as melhores memorias", desejou outra. "Meus sentimentos, que Deus esteja com vocês os confortando nesse momento de dor. Muita força e muita fé", disse um terceiro usuário do Instagram.











Cirurgia ao nascer

Aurora nasceu no dia 24 de setembro. No dia 1° de outubro, o casal anunciou o nascimento e pediu orações pela vida da filha, sem dar maiores detalhes sobre qual problema de saúde ela enfrentava.

"Vivemos o extraordinário que foi a chegada da nossa filha Aurora e, hoje, vivemos a espera pela sua recuperação, com o coração cheio de amor e a confiança em Deus... Desde os primeiros dias de vida, já vem mostrando a força que tem a pequena guerreira que é. No dia seguinte ao nascimento, ela precisou passar por uma cirurgia e, por conta disso, estamos vivendo um momento delicado e desafiador. Dias de muita apreensão, mas também de muita fé e esperança", escreveu o casal.

Quem é Marcelo Zagonel

Natural de Curitiba, Marcelo Zagonel alcançou a fama nacional ao participar do "BBB 14". Antes disso, ele trabalhou como administrador.

Marcelo deixou o reality show global em um momento decisivo, no último paredão antes da grande final, sendo eliminado em um Paredão contra a veterinária Vanessa Mesquita, grande vencedora da edição. Dentro do confinamento, ele chegou a viver um romance com a participante Angela Munhoz.





Após deixar a atração, Marcelo se mudou para os Estados Unidos , onde acabou vencendo uma competição de modelos. Em seu perfil oficial no Instagram, o ex-BBB também se define como ator e afirma ter sido eleito o 3° melhor participante do reality show.

Atualmente, Marcelo atua como embaixador de uma rede de concessionárias autorizadas da marca de carros alemã BMW no Brasil. Com mais de 90 mil seguidores no Instagram, ele costuma compartilhar vídeos relacionados à venda de veículos importados e registros em família.