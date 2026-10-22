Reprodução Instagram Rayane Figliuzzi e Belo

Rayane Figliuzzi teria encontrado Belo dentro de um carro com outra mulher e discutido com ele no estacionamento de um shopping na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O episódio teria acontecido na tarde de quarta-feira (21).

Segundo informações publicadas pelo jornal Extra, a história ganhou novos desdobramentos nesta quinta-feira (22), após Belo ironizar a suposta traição ao mesmo tempo em que Rayane deixou de seguir ele no Instagram.

Conforme destacou o portal, a influenciadora teria recebido informações de que o cantor estava no Shopping Barra Garden e ido até o local. Ao encontrá-lo acompanhado de outra mulher dentro de um carro, ela teria discutido com ele ali mesmo.

Belo ironiza notícias sobre suposta traição

Após a repercussão do caso, Belo chegou a publicar nos stories capturas de tela de algumas manchetes comentando sobre o episódio, acompanhadas de emojis de risada.

Entretanto, o compositor não fez questão de comentar de forma publica sobre o assunto, sendo assim, ele não confirmou, mas também não negou.

Reprodução Instagram / Ronaldo LUV Rayane Figliuzzi e Belo

Na semana anterior, o cantor chegou a negar rumores de separação e de traição envolvendo a influenciadora. Em entrevista ao Metrópoles, ele criticou as informações sobre sua vida pessoal e afirmou que a notícia sobre o término seria “só para vender”.

Meu nome sempre esteve na boca do povo, e graças a Deus. Eu sou o artista do povo. Mas essa notícia [sobre separação] é só para vender. Porque eu vendo mesmo. E eles usam isso. O que dá ibope é vida pessoal de mentira. Belo, cantor e pagodeiro.

Outro detalhe que chamou a atenção dos internautas foi a movimentação nas redes sociais. Rayane deixou de seguir Belo no Instagram. O cantor, por sua vez, continuava seguindo a influenciadora, pelo menos até agora.

Apesar disso, não há confirmação de que o casal tenha terminado o namoro.

Rumores de affair com ex-secretária já haviam repercutido

A situação também ocorre após notícias sobre um suposto envolvimento de Belo com Nicole Fagundes, que já trabalhou como secretária pessoal de Rayane e chegou a morar com o casal.

De acordo com as informações publicadas, a suspeita de um affair teria provocado uma crise entre o cantor e a influenciadora. Entretanto, ao que tudo indica, a mulher que estaria com Belo no carro do shopping não seria Nicole.

Belo negou anteriormente ter traído Rayane com a ex-secretária. Rayane também se manifestou na semana passada sobre outros rumores envolvendo a relação.

Por meio das redes sociais, negou ter pedido R$ 10 milhões para terminar o namoro e afirmou que pretendia tomar medidas judiciais contra os responsáveis pelas informações.