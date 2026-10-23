Reprodução/Instagram/rayfigliuzzi Rayane Figliuzzi

Rayane Figliuzzi, 28 anos, chamou a atenção nas redes sociais ao compartilhar fotos de biquíni verde e exibir o corpo. As imagens foram publicadas nos Stories do Instagram na quinta-feira (22), em meio à repercussão do fim de seu relacionamento com o cantor Belo, de 52 anos.

Além dos cliques, a influenciadora publicou uma mensagem enigmática que foi interpretada por internautas como uma possível indireta diante da crise amorosa.

Às vezes Deus bagunça teus planos, só pra alinhar teu coração. E muda tua rota, pra salvar teu destino. Rayane Figliuzzi, modelo e influenciadora.









A frase não menciona o pagodeiro diretamente, mas chamou a atenção pelo momento em que foi compartilhada. As publicações aconteceram após notícias sobre uma discussão entre os dois e movimentações nas redes sociais que levantaram suspeitas de separação.

A relação de Rayane e Belo ganhou novos desdobramentos após relatos de uma discussão no estacionamento de um shopping na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na quarta-feira (21). Segundo informações divulgadas pelo jornal Extra, a influenciadora teria encontrado o cantor dentro de um carro acompanhado de outra mulher.

Reprodução/Instagram/rayfigliuzzi Rayane Figliuzzi





O episódio aconteceu em meio a rumores de um possível envolvimento de Belo com Nicole Fagundes, que já trabalhou como assistente pessoal de Rayane. As informações sobre um suposto affair, no entanto, são ate o momento apenas alegações, já que nenhum deles confirmou a traição.

Em conversa com Leo Dias, Rayane falou sobre o momento delicado da relação e confirmou o fim do namoro, segundo o veículo. A influenciadora também deixou claro que a decisão envolve questões práticas e a convivência de seu filho com o cantor.

Reprodução/Instagram/rayfigliuzzi Rayane Figliuzzi





Apesar da confusão, ao UOL Splash, a assessoria de Belo negou o término e classificou as notícias como boatos. Por isso, a questão que fica é: estão juntos ou não?

Reprodução Instagram Rayane Figliuzzi e Belo





Influenciadora publica mensagem enigmática

Antes das fotos de biquíni, Rayane também chamou a atenção ao deixar de seguir Belo no Instagram. A atitude alimentou especulações sobre o fim do relacionamento.

A mensagem sobre mudanças de planos e caminhos inesperados, compartilhada junto aos registros de biquíni, repercutiu justamente nesse contexto. Apesar das interpretações nas redes sociais, Rayane não afirmou que a frase fosse uma indireta para o pagodeiro.



