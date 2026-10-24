Reprodução/Instagram Thais Carla posa de topless.

Thais Carla, de 35 anos, encantou os seguidores nesta sexta-feira (23) ao surgir de topless em uma nova foto. Na imagem, publicada nos Stories do Instagram, a influenciadora e dançarina posou em um momento íntimo, logo após o banho.

Solteira, desde o fim de seu relacionamento com o empresário Fabrício Camargo, anunciado no dia cinco de outubro, a famosa posou em frente ao espelho, com apenas uma toalha enrolada nos cabelos, cobrindo os seios com o braço.

A foto foi registrada após um dia de praia e sol ao lado dos amigos. Vale destacar que, atualmente, Thais Carla está curtindo alguns dias de descanso em um resort de luxo no Ceará.







Thais Carla fala sobre excesso de pele e autoestima

Em meio às férias no Nordeste, Thais Carla publicou um vídeo em suas redes sociais em que fala sobre o processo de aceitação corporal que vem vivendo após perder 120 kg.

Na gravação, Thais Carla respondeu aos questionamentos dos seguidores a respeito das mudanças estéticas e garantiu que não deixa que a flacidez afete sua rotina ou sua autoestima.

"Muita gente fica me perguntando: 'Thais, como é que você está lidando com os excessos de pele?', porque muita gente fica não querendo 'ir nas coisas' por causa do excesso de pele. Gente, eu não deixo de viver, não. Não deixo de viver mesmo!", declarou a influenciadora.





Na sequência, a dançarina destacou que, mesmo diante das críticas, prefere focar em cada etapa de sua jornada de emagrecimento. "A gente tem que aproveitar cada segundo da transformação dos nossos corpos. É o que estou passando, gente. Eu emagreci 120 kg, como é que eu não vou ficar mole? Mas vou ficar mole e me sentindo gostosa, porque é o mais importante", completou.

Solteirice

Thais Carla também está vivendo uma nova fase na vida pessoal. Em 10 de julho, a influenciadora anunciou o fim de seu casamento com Israel Reis, após 11 anos juntos. Na ocasião, ela afirmou que a relação chegou ao fim de forma amigável, devido a planos de futuro diferentes: enquanto ele queria morar no interior, Thais desejava permanecer morando em São Paulo, focada em seus projetos profissionais.

Em setembro, a dançarina assumiu um novo relacionamento com o empresário Fabrício Camargo. No entanto, ela anunciou o fim da relação cerca de 20 dias depois de torná-la pública.