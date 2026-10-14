Reprodução/Instagram Patrícia Abravanel viaja sem o marido e posa sem aliança.

Patrícia Abravanel , de 49 anos, deu o que falar nesta quarta-feira (14) ao compartilhar fotos de uma viagem à Itália na companhia dos três filhos, Pedro, Jane e Senor, e da mãe, Íris Abravanel. Os registros foram publicados nos Stories do Instagram, no entanto, o que chamou a atenção foi a ausência do marido da apresentadora, Fábio Faria, e a falta da aliança de casamento.

Nos cliques, Patrícia Abravanel aparece sorridente ao lado da família, passeando pelas ruas históricas do país europeu. A viagem ocorre em meio a uma suposta crise no casamento da filha de Silvio Santos com o ex-ministro das Comunicações. Boatos recentes apontam, inclusive, que o casal estaria morando em casas separadas. Apesar das especulações, não há confirmação oficial sobre o fim da união.

Reprodução/Instagram Patrícia Abravanel viaja só com os filhos e posa sem aliança.

Esta não é a primeira vez que a apresentadora é flagrada sem aliança. No início de outubro, a famosa já havia surgido sem o acessório simbólico, dias depois de novas informações sobre a relação entre Fábio Faria e Daniel Vorcaro virem à tona.





A relação de Fábio Faria e Daniel Vorcaro

Com a quebra do sigilo de diversos processos envolvendo o Banco Master, Fábio Faria teve sua relação com Daniel Vorcaro exposta publicamente. Em setembro, a revista Piauí publicou uma troca de mensagens comprometedora entre o ex-baqueiro e o ex-político.

Em um dos diálogos obtidos pela Polícia Federal (PF), Fábio e Vorcaro organizam uma festa de Halloween com 120 prostitutas e 60 convidados na tradicional casa noturna paulistana, Madame Satã. Faria teria, inclusive, confessado que mentiu para a esposa.

"É, eu sei. Mas, pô, eu, por exemplo, estou falando que vou dormir em Brasília, entendeu? É só pra dar confiança pros caras. Falou, pro Arthur todo mundo, pô, vai trazer todo mundo. Mandei aqui pro Toffoli. Pô, dá até para trazer o Alexandre numa dessa, entendeu?", disse o político.

Após a divulgação dos diálogos, Fábio Faria negou sua participação no evento. Por meio de nota, ex-deputado afirmou que conheceu Vorcaro em um fórum empresarial em 2023 e que, dias depois, transmitiu convites a amigos em comum a pedido do anfitrião.

Nesta semana, a revista voltou a expor a relação próxima entre Vorcaro e Fábio Faria. Desta vez, o ex-ministro das Comunicações surge em fotos durante festas e encontros luxuosos promovidos pelo dono do Banco Master.

Em uma das imagens, Fábio Faria aparece sorrindo no chão ao lado do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), que havia passado por um procedimento de implante capilar. O registro ocorreu durante uma viagem realizada em abril de 2024, sob o pretexto do 1º Fórum Jurídico Brasil de Ideias, evento milionário patrocinado pelo Banco Master.

Em uma viagem realizada em março do mesmo ano, Fábio Faria, o arquiteto Kiko Sobrinho, o empresário Pedro Mesquita e Daniel Vorcaro aparecem hospedados no hotel cinco estrelas The Connaught, em Mayfair, que tem diárias de 3,6 mil libras, cerca de R$ 25 mil.

A programação incluiu almoço privativo no restaurante de luxo Cipriani e festa no clubes Annabel's Nikita, com a presença de dezenas de modelos contratadas pelo ex-banqueiro.