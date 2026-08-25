Reprodução/SBT Patrícia Abravanel se emociona ao rever momento em que foi escolhida por Silvio Santos para ser sua sucessora.

Patricia Abravanel, de 48 anos, se emocionou ao rever o momento em que Silvio Santos a elegeu como sua sucessora no SBT. O momento comovente aconteceu neste domingo (23), durante o "Programa do Silvio Santos", que comemorou os 45 anos da emissora.

Na ocasião, Patricia exibiu um discurso aos funcionários que o pai fez no aniversário de 25 anos da empresa.

"Hoje são 25 anos, bodas de prata. Daqui a 25 anos nós estaremos comemorando as bodas de ouro. Eu tenho certeza que eu não estarei nas bodas de ouro. Eu estou com 76 anos, daqui a 25 anos eu devo estar com o Papai do Céu. Mas eu também tenho certeza que esta empresa vai continuar com as minhas filhas. Elas já estão entrando na empresa, e já estão sendo aprovadas ou reprovadas por vocês, que são colegas delas", disse Silvio na ocasião.

O apresentador, então, antecipou suas expectativas para o futuro do SBT. "Então daqui a 25 anos, quando vocês estiverem reunidos, comemorando as bodas de ouro, provavelmente essa moça que eu vou trazer aqui estará no meu lugar, falando com vocês, creio eu. Aproveitando esta solenidade, gostaria de abençoar a empresa e de abençoar vocês. Patricia, é a sua vez", declarou, chamando a filha ao palco.

Na sequência, Patricia surgiu emocionada e exaltou a visão de futuro do pai. A apresentadora também agradeceu o carinho que ela e as irmãs vêm recebendo do público. "Quero agradecer pelo carinho que vocês me recebem na sua casa todo domingo porque vocês me abraçaram, abraçaram as minhas irmãs, abraçaram essa nova geração com muito amor", disse.





A morte de Silvio Santos e as mudanças no SBT

Silvio Santos se consolidou como uma das lendas da televisão brasileira. Sua morte ocorreu em 17 de agosto de 2024, em função de uma broncopneumonia após infecção por influenza, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, aos 93 anos.

Dono de uma carreira que se estendeu por mais de 60 anos, Silvio Santos marcou seu nome na memória e no coração dos brasileiros. Além disso, movimentou o cenário midiático no Brasil, enquanto esteve no comando de atrações como "Programa do Silvio Santos", "Topa Tudo Por Dinheiro" e "Show do Milhão".

Ele fundou o SBT (Sistema Brasileiro de Televisão) em 19 de agosto de 1981, consolidando seu nome como um dos maiores empresários do ramo televisivo no país.

Com a morte do empresário, que nos seus últimos anos de vida já tinha se afastado gradualmente das telinhas, a emissora paulista passou por algumas mudanças, como a escalação fixa de Patricia Abravanel ao comando do "Programa do Silvio Santos".

Outra herdeira do apresentador, Rebeca Abravanel, assumiu a apresentação do "Roda a Roda". Já Silvia Abravanel ficou no comando do "Sábado Animado", no entanto, desde julho, o programa passou a ser apresentado pela dupla de atores mirins Wallentina Bomfim e Theo Radicchi.

Renata Abravanel, filha mais nova de Silvio, assumiu a presidência do Conselho do Grupo Silvio Santos após a morte do comunicador, enquanto Daniela Beyruti está à frente da presidência do SBT desde novembro de 2024.