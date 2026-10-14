Reprodução Instagram @gabi_mariliagabriela Marília Gabriela

A TV Band não está em posição de rejeitar nomes como Marília Gabriela e Márcia Goldschmidt.

A TV Band está pobre de conteúdo. Aliás, já estava e só piorou nos últimos anos.

Acontece que Marília Gabriela foi fazer uma visita de cortesia à TV Band. O mesmo aconteceu com Márcia Goldschmidt.

As duas foram recebidas pelo presidente Johnny Saad, que até as encaminhou ao diretor da época. Mas o diretor fez de conta que não havia espaço na tela para elas.

Em uma emissora como a Band, o diretor não as rejeitaria se não houvesse uma ordem secreta do presidente.

Depois me perguntam por que a TV Band passa pela pior fase de sua história.

O Ibope inexiste, e o dinheiro é raro por ali.

Reprodução/LeoDias TV Márcia Goldschmidt fala sobre passagem no SBT





Tudo isso é resultado da famosa administração de Johnny Saad.

Ele está longe de ser um bom administrador, e suas irmãs nada fazem para mudar esse cenário.

Então, a TV Band ficou sem Marília e sem Márcia.

Márcia faz um sucesso imenso nas redes sociais com seus comentários.

Marília está enclausurada em sua residência e nem recebe telefonemas.





Já me perguntei por que o SBT não contratou as duas.

Mas o SBT está igualzinho à TV Band.

E, dessa maneira, as TVs abertas da cidade colecionam fracassos.

E não é uma questão de dinheiro. É uma questão de falta de competência desses herdeiros, que fazem de conta que fazem alguma coisa.