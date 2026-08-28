Reprodução/Instagram Íris Abravanel, viúva de Silvio Santos, está na lista de Bilionários Brasileiros 2026, da Forbes.

Íris Abravanel, viúva de Silvio Santos, entrou para a seleta lista dos Bilionários Brasileiros 2026, divulgada pela revista Forbes Brasil nesta sexta-feira (28). Segundo a publicação, a escritora e empresária acumula um patrimônio de R$ 3,4 milhões.

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No ranking, que reúne os 255 brasileiros com fortunas acima de R$ 1 bilhão, a matriarca da família Abravanel aparece ocupando a 63ª colocação. No entanto, quando o recorte é feito apenas entre os bilionários do setor de comunicação, Íris aparece em quinto lugar.

De acordo com a Forbes, a fortuna de Iris está relacionada à herança deixada por Silvio Santos, que morreu em agosto de 2024, aos 93 anos. “Inclui atividades no varejo, hotelaria e cosméticos, além do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT)”, afirma a publicação. Após a morte do empresário, o patrimônio foi destinado à viúva e às seis filhas dele.

Esta é a segunda vez que Íris aparece no levantamento. Em 2025, ela fez sua estreia na lista ao lado das outras herdeiras de Silvio Santos: Cíntia, Daniela Beyruti, Patrícia, Silvia, Rebeca e Renata Abravanel.





Quem é Íris Abravanel

Nascida no Rio de Janeiro, em julho de 1948, Íris Abravanel casou-se com Silvio Santos em 1981. Juntos, eles são pais de Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata. A união do casal durou 43 anos, até o falecimento do empresário, em agosto de 2024.

Escritora consagrada, Íris é reconhecida por sua atuação como autora de novelas, especialmente no SBT. Entre alguns folhetins de sucesso escritos pela autora estão: "As Aventuras de Poliana"(2018-2020), "A Infância de Romeu e Julieta (2023), e os remakes de "Chiquititas"(2013), e "Cúmplices de um Resgate"(2015).

Veja quem são os bilionários brasileiros da comunicação

Além de Íris Abravanel, outros nomes figuram entre os bilionários do ramo da comunicação do Brasil. A lista é seleta, conta apenas sete nomes. Os três irmãos que controlam a Rede Globo, João Roberto Marinho, José Roberto Marinho e Roberto Irineu Marinho, figuram no topo da lista com patrimônios estimados em R$ 24, 1 bilhões, R$ 24,1 bilhões e R$ 17,5 bilhões, respectivamente.





Edir Macedo, dono da Record, ocupa a quarta posição no ranking, com cerca de R$ 10, 3 bilhões. Como mencionado anteriormente, Íris Abravanel figura na quinta colocação, com 3,4 bilhões.

Os irmãos Giancarlo e Roberta Civita, herdeiros do grupo Abril, ocupam a sexta e a sétima posição no ranking, respectivamente, com patrimônios estimados em R$ 1 bilhão cada um.