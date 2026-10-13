Reprodução/Instagram Virginia causa polêmica ao publicar áudio de Zé Felipe.

Virginia Fonseca, de 27 anos, deu o que falar nas redes sociais nesta terça-feira (13) ao publicar um vídeo que tem como trilha sonora, a voz de seu ex-companheiro, Zé Felipe, de 28. A postagem ocorreu apenas dois dias depois de a equipe da influenciadora confirmar o fim de seu namoro com Vini Jr..





Na gravação, que serviu de plano de fundo para uma foto da influenciadora, o cantor sertanejo a define:"Você é igual ao clima de São Paulo. Acorda sol, três segundos [depois], fica nublado. Complicada. Gente boa mas complicada". Na legenda da publicação, Virginia escreveu: "Eu ri tanto e sei que muitas de vocês vão se identificar tá? Sem julgamentos!".

Nos comentários, a mãe da loira, Margareth Serrão, concordou e se identificou com a opinião do ex-genro."Conheço desde pequenininha [risos]. Tal mãe, tal filha", escreveu.





Vale destacar que Virginia e Zé Felipe passaram o último domingo (11) juntinhos em Miami, nos Estados Unidos. Na ocasião, a influenciadora deixou a mansão de Vini Jr., em Mari, após colocar um ponto final no namoro, rumo aos EUA, onde Zé Felipe está morando atualmente.

Os dois curtiram uma tarde de descanso em um clube, acompanhados dos três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Posteriormente, uma amiga do ex-casal publicou um vídeo em que eles surgem sem os herdeiros, curtindo um pôr-do-sol à beira-mar.

A nova interação entre os famosos bastou para reacender a esperança de uma reconciliação. Nos comentários da postagem, fãs imploram pela volta do relacionamento entre Zé Felipe e Virginia.

"Volta, pelo amor de Deus! Sonhando com esse momento. Quero ver essa família junta e feliz novamente", escreveu um. "Passada que é a voz do Zé! Ai, senhor eu torço tanto pela volta", desabafou outra. "Eu nunca desisti de vocês", confessou um terceiro. "Joga reconciliação, meu Deus, vai jogando", brincou uma terceira seguidora da loira.







Após fim do namoro com Vini Jr. Virginia anuncia nova fase

De volta ao Brasil após suas passagens por Madri e Miami, Virginia já avisou que mudanças em seu conteúdo estão prestes a acontecer. A novidade foi anunciada por meio dos Stories na manhã tarde desta terça-feira.

Na postagem, Virginia publicou uma mensagem direta que recebeu de uma seguidora após o fim de seu relacionamento com Vini Jr.."Agora quero que você volte a postar sua rotina como postava antes. Estava com saudades", escreveu a internauta.

Na legenda da publicação, Virginia deixou claro que pretende retomar suas origens e voltar a compartilhar conteúdos relacionados ao seu dia a dia. "Estava em uma vibe mais "low profile"(perfil discreto em português) mas parece que não combina com minha "skin"(visual ou estilo, em tradução livre do inglês).