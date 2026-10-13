Reprodução/Site Netinho Netinho colecionou sucessos durante sua carreira.

O cantor Netinho, que morreu nesta terça-feira (13) após pouco mais de um ano de luta contra um câncer no sistema linfático, se consolidou como um dos nomes mais icônicos do axé music. Durante sua trajetória, o artista emplacou sucessos como "Beijo na Boca", "Mila", e "Me Leva".

Netinho conquistou a fama nacional em 1988, quando estreou como vocalista da Banda Beijo durante o Carnaval de Salvador. Já em 1993, o artista optou por seguir carreira solo, conquistando todo o Brasil. Confira abaixo os maiores sucessos da carreira de Netinho.

"Beijo na Boca"

Lançada no início da trajetória de Netinho à frente da Banda Beijo, a música "Beijo na Boca" ultrapassou a barreira regional e projetou o grupo para além da Bahia. O hit se tornou ícone da carreira do artista e costuma ser reproduzida até hoje em diversos blocos carnavalescos.

A canção faz parte do álbum "Prove Beijo", que também contou com sucessos como "Eu Quero Beijo" e "Me Dê Amor".

"Capricho dos Deuses"

Após alguns anos como vocalista da Banda Beijo, foi a vez de Netinho se aventurar pela carreira musical solo. Em 1993, ele lançou o hit "Capricho dos Deuses", seu primeiro sucesso sem a banda.

A música faz parte do álbum "Um Beijo Para Você", lançado em 1993. O disco teve outros sucessos como "Total" e "Menina", que fizeram parte da trilha sonora da novela "Tropicaliente", escrita por Walther Negrão e exibida pela Globo em 1994.

Já em seu primeiro trabalho solo, Netinho se consolidou como um dos maiores nomes da música baiana.

"Milla"

O maior sucesso da carreira de Netinho explodiu em 1996. A música "Milla", composta por Manno Góes, que fez parte do disco "Netinho ao Vivo!", gravado em Aracaju, foi uma das mais tocadas do ano, catapultando ainda mais a carreira do artista. Além disso, a canção se tornou um dos maiores hinos do axé music.

Segundo a biografia oficial do cantor, o álbum ultrapassou três milhões de cópias vendidas e a música ganhou versões em diferentes idiomas.

"Me Leva"

Em 1997, Netinho voltou a emplacar músicas nas paradas de sucessos nacionais. "Me Leva" foi um dos maiores sucessos do álbum homônimo, que chegou a vender mais de 250 mil cópias. O projeto também incluiu a faixa "Pra Te Ter Aqui", que fez parte da novela "Corpo Dourado", escrita por Antônio Calmon e exibida pela Globo em 1998.







A morte de Netinho

O cantor Netinho morreu na manhã desta terça-feira (13), após uma longa e árdua batalha contra o câncer. O músico estava internado no Hospital Aliança Star, em Salvador, desde o final do mês passado após a recidiva do linfoma não Hodgkin, que foi diagnosticado em 2025.

A equipe do famoso emitiu um comunicado anunciando a morte do famoso nas redes sociais:"É com uma tristeza que corta a alma que comunicamos o falecimento do cantor Netinho, ocorrido na manhã de hoje. Nos últimos meses, Netinho enfrentava um linfoma não Hodgkin do tipo B, que evoluiu para um quadro de falência renal e disfunção múltipla de órgãos", dizia a nota.

Trajetória

Netinho nasceu na cidade de Santo Antônio de Jesus, na Bahia, em 12 de junho de 1966. Aos 10 anos, mudou-se para a capital baiana com a família. Na cidade, iniciou seu amor pela música e começou a cantar logo cedo.

Com 14 anos, ganhou da mãe seu primeiro violão; aos 16 anos, entrou no curso de Engenharia Civil pela Universidade Católica de Salvador (Ucsal). Na época, conciliava os estudos com as apresentações intimistas, até que começou a tocar profissionalmente em bares.

No ano de 1988, fez a estreia como cantor da Banda Beijo no Carnaval de Salvador e, logo em seguida, alcançou a aclamação nacional com o hit "Beijo na Boca".





Dono do hit "Mila", lançado em 1996, três anos após iniciar sua carreira solo, Netinho se consolidou como um dos grandes nomes do axé music e conquistou o público em todo o Brasil. O sucesso o levou a participar de diversos programas de destaque na televisão, como Domingão do Faustão, Domingo Legal e Planeta Xuxa.

Entre 1997 e 2003, o famoso foi casado com a jornalista Mariana Trindade, com quem teve uma filha, Bruna Trindade.

Em 2013, o famoso afirmou que sofreu três AVCs, perdeu a voz por usar anabolizantes e emagreceu 30 kg.