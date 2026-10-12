Reprodução/Instagram/@virginia Virginia posa de biquíni após término com Vini Jr..

Virginia Fonseca, de 27 anos, está curtindo alguns dias de descanso após o término do namoro com Vini Jr., de 26 anos, confirmado neste domingo (11). Nas redes sociais, a influenciadora publicou uma sequência de fotos de um dia de sol em uma praia de Miami, nos Estados Unidos.

Nas imagens, a loira aparece aproveitando o mar ao lado das filhas, Maria Alice, de cinco anos, e Maria Flor, de três anos. Para a ocasião, Virginia escolheu um biquíni fininho, estampado em tons de azul, laranja, roxo e verde.

Em uma dos cliques, ela aparece deitada em uma espreguiçadeira, exibindo o corpo sarado, enquanto renova o bronzeado. "A vida presta muito! Um ótimo domingo para nós", escreveu a influenciadora na legenda da publicação, postada pouco tempo depois da confirmação do fim do relacionamento entre ela e Vini Jr..

Nos comentários da publicação, seguidores da loira deixaram mensagens de apoio."Boa e nova", escreveu um. "Gata, nova e milionária nem tempo pra sofrer tem! Amo", disse outro. "Isso aí! Reage mona que tu tem 3 filhos pra criar e homem é igual biscoito, vai um e vem dezoito", incentivou uma terceira fã da influenciadora.

O namoro de Virginia chegou ao fim após pouco mais de um ano. A informação foi inicialmente divulgada pela página de fofocas do Instagram Daily do Garotinho neste sábado (10), mas foi negada pela equipe de Virginia. No entanto, a assessoria da loira voltou atrás e confirmou o fim na tarde deste domingo.

Solteira, Virginia posta foto ousada

Nos Stories, Virginia publicou mais alguns registros do dia de praia em Miami. Em uma imagem ousada, a loira exibiu a marquinha do biquíni, que conquistou após algumas horas de exposição ao sol.

No clique, a loira aparece puxando a lateral da parte de baixo do biquíni para deixar a marquinha à mostra."Eu estou com medo de mais tarde, viu", escreveu na legenda da publicação, referindo-se à uma possível insolação.

Reprodução/Instagram Virginia exibe marquinha de biquíni após término do namoro com Vini Jr..

Histórico do relacionamento

Virgnia e Vini Jr. anunciaram o início do relacionamento em outubro de 2025, meses após a loira anunciar o fim da relação com Zé Felipe. Após sete meses de namoro, Vini Jr. e Virginia romperam pela primeira vez em maio deste ano, pouco antes do início da Copa do Mundo, na qual Vini Jr. atuou como atacante pela Seleção Brasileira.

Em junho, em meio ao Mundial, o casal passou a dar indícios de uma reaproximação através das redes sociais. Até que a informação foi confirmada por Virgínia por meio de seu perfil no Instagram. Recentemente, cerca de um mês antes de anunciarem o novo término da relação, o jogador e a influenciadora passaram a usar alianças de compromisso.

Virginia foi casada com Zé Felipe por cinco anos. Da relação, nasceram três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. A loira também namorou o youtuber Rezende, logo no início de sua carreira na internet.

Já Vini Jr. manteve relacionamentos com algumas famosas, como a influenciadora Maju Mazzali, a atriz Bella Campos, a ex-BBB Gabi Martins e a modelo Julia Campos.