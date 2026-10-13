Divulgação/ Loja 90 Camisetas Silvio Santos

Poucas marcas brasileiras acumulam tantas frases, personagens e momentos reconhecidos por diferentes gerações quanto o SBT. Agora, parte desse patrimônio afetivo e cultural ganha uma nova forma de chegar ao público com o lançamento de 15 novas estampas desenvolvidas em parceria com a Loja 90, marca ligada ao Canal 90 e conhecida por transformar referências da cultura pop e da nostalgia em produtos.

Silvio Santos é o grande protagonista da coleção. Oito das novas estampas homenageiam o maior comunicador da história da televisão brasileira e transformam em peças frases e momentos que ultrapassaram a TV e entraram para o imaginário popular. “Quem quer dinheiro?”, “Vai pra lá”, “Ma-oê”, “Silvio Santos vem aí!” e “Do mundo não se leva nada. Vamos sorrir e cantar” estão entre os bordões escolhidos.

A coleção também recupera imagens emblemáticas, como a cena em que Silvio Santos cai no tanque de água, um daqueles momentos que atravessaram décadas e continuam circulando entre diferentes gerações, inclusive nas redes sociais.

As camisetas estão disponíveis em diferentes cores e tamanhos, com opções para toda a família, incluindo macacões para bebês. A proposta é justamente levar o universo do SBT para além da tela, transformando referências da televisão brasileira em produtos que permitem ao público vestir e compartilhar essa relação afetiva com a marca.

A nova coleção também revisita atrações e personagens que fizeram parte da história da emissora em diferentes épocas. Entre as estampas estão referências ao Programa Livre, a Melocoton e ao Disney CRUJ, produções que conquistaram diferentes públicos e seguem presentes na memória de quem cresceu acompanhando o SBT.

“Eu sempre fui fã do SBT. Passei a minha infância assistindo a tudo da emissora: dos desenhos no Sábado Animado aos inesquecíveis domingos vendo o Programa Silvio Santos com a família no sofá. E isso me acompanhou durante toda a vida. Quando adolescente, adorava ver as entrevistas no Programa Livre, as brincadeiras do Fantasia e as provas divertidíssimas do Domingo Legal. E eu sinto que todo brasileiro tem uma memória afetiva com a emissora, que certamente é a única que até hoje mantém esse espírito alegre e efervescente dos anos 80 e 90”, afirma Danilo Nogy, criador do Canal 90 e dono da Loja 90.

Outro destaque é a homenagem à Turma da Caravana, referência ao público que ia até os estúdios do SBT e se tornou parte da própria história da emissora. A estampa resgata mais um elemento dessa relação próxima e espontânea que o canal construiu com seus telespectadores ao longo das décadas.

“O SBT faz parte da cultura pop brasileira e do repertório afetivo de diferentes gerações. Temos um patrimônio muito rico de personagens, programas, bordões e momentos que continuam vivos e relevantes, mesmo décadas depois de terem sido criados. O licenciamento nos permite levar toda essa força para além da tela, criando novas formas de conexão com quem já tem uma história com o SBT e, ao mesmo tempo, apresentando esse universo para novas gerações. Mais do que revisitar a nostalgia, queremos manter nossas marcas vivas, atuais e presentes na vida das pessoas”, afirma Priscila Stoliar, head de Marketing e Licenciamento do SBT.

O lançamento dá sequência à parceria entre o SBT e a Loja 90. Em setembro, as marcas apresentaram uma coleção de camisetas inspiradas no Bozo, personagem que marcou gerações de brasileiros. Agora, Silvio Santos e outros símbolos da emissora protagonizam a nova leva de produtos.





“Essa coleção do Canal 90 traduz muito bem o que o SBT representa: uma marca que faz parte da cultura pop brasileira e que atravessa gerações. As camisetas do Bozo trazem toda a força da nostalgia, enquanto as peças inspiradas em Silvio Santos, Silvinho, Melocoton e em toda a família SBT resgatam frases, momentos e cenas icônicas que fazem parte do imaginário do público, apresentando o Silvio também como esse grande ícone pop e cultural. É uma forma muito divertida e atual de perpetuar nossas marcas, aproximando os fãs, os sbtistas e também as novas gerações do universo SBT. As camisetas estão incríveis e mostram que o SBT continua sendo, sem dúvida, a TV mais pop e feliz do Brasil”, declara o diretor de programas Jefferson Cândido.

“A collab Loja 90 + SBT nasce justamente desse encontro de duas paixões que fazem parte da memória afetiva dos brasileiros: a nostalgia e a TV. A coleção é uma grande homenagem ao gênio Silvio Santos e revisita todo o universo do SBT que marcou principalmente as décadas de 80 e 90, transformando bordões, programas e momentos inesquecíveis da emissora em estampas únicas”, conclui Nogy.