Reprodução/Instagram/karollanes_ Karol Lannes, de Agatha de Avenida Brasil

Karol Lannes, de 26 anos, aproveitou o dia de sol para curtir uma praia no Rio de Janeiro. A atriz foi fotografada neste sábado (10), enquanto renovava o bronzeado, após voltar a morar na capital fluminense para gravar Avenida Brasil 2, continuação da novela de sucesso da TV Globo.

Na tarde deste sábado (10), a intérprete conhecida por interpretar Ágata, filha da vilã Carminha, vivida por Adriana Esteves, chamou a atenção dos internautas ao compartilhar diversas fotos curtindo o dia na praia.

Mostrando toda a sua beleza, a contratada da emissora carioca surgiu usando um biquíni preto, alguns acessórios, como óculos de sol, pulseira e uma saída de praia transparente, também na cor preta.

Reprodução/Instagram/karollanes_ Karol Lannes

Como é de se imaginar, a postagem rendeu milhares de curtidas e outros inúmeros comentários."A mulher é perfeita demais", declarou uma. "Fica viu, postando essas fotos, eu me apaixono e eu que sofro depois", brincou outra. "Meu Deus, com todo o respeito, mas você tá muito linda, muito gostosa!!!!", afirmou uma terceira.

Para a felicidade dos telespectadores, a artista está de volta ao universo da trama que marcou sua carreira em 2012. Quatorze anos depois da exibição original, ela retomará o papel na nova produção, que tem estreia prevista para janeiro de 2027.

Reprodução/Instagram/karollanes_ Karol Lannes

Quem é Karol Lannes?

Karol Lannes começou a carreira artística ainda criança e conquistou reconhecimento nacional ao interpretar Ágata em Avenida Brasil, exibida em 2012. Na novela escrita por João Emanuel Carneiro, a personagem era filha de Carminha e Tufão, vivido por Murilo Benício, e sofria com a rejeição e os maus-tratos da mãe.

Antes de integrar o elenco do folhetim, a atriz participou de outras produções da TV Globo, como Duas Caras (2007), Ciranda de Pedra (2008) e Tempos Modernos (2010).

Reprodução Instagram/TV Globo Karol Lannes

Karol Lannes volta como Ágata em Avenida Brasil 2

O retorno da artista foi confirmado em setembro, quando a Globo anunciou nomes do elenco da continuação. Karol voltará a interpretar Ágata, reencontrando personagens conhecidos do público, como Carminha, de Adriana Esteves, e Tufão, de Murilo Benício.

A atriz celebrou a oportunidade de reviver a personagem e contou que precisou manter a novidade em segredo durante algumas semanas, enquanto se preparava para o projeto.

Ao Extra, Karol falou sobre a expectativa de reencontrar Adriana Esteves após 14 anos sem vê-la. Sincera, ela confessou que o retorno representa uma nova etapa na carreira, que agora dará vida à personagem já na vida adulta.



