MC Daniel debocha de Daniel Vorcaro.
Reprodução/Instagram
MC Daniel debocha de Daniel Vorcaro.

MC Daniel, de 28 anos, deu o que falar nas redes sociais nesta sexta-feira (2) ao publicar um vídeo debochando de Daniel Vorcaro, de 42 anos. A atitude do cantor ocorreu após o dono do Banco Master xingá-lo de “trombadinha” depois de descobrir o relacionamento entre o funkeiro e Yasmin Brunet.


No vídeo, criado por inteligência artificial, Vorcaro surge vestido com um uniforme prisional enquanto interpreta o hit “Raindance”, sucesso da dupla Dave e Tems.

Na gravação, que teve como base o clipe original da música,  MC Daniel interage com o ex-banqueiro em cenários paradisíacos, em clima de romance. Durante o vídeo, Vorcaro também aparece usando um vestido, enquanto o funkeiro o filma com uma câmera. “Te faltou o elemento rua, Vorcaro”, escreveu o músico na legenda da publicação. 

A postagem de MC  Daniel foi publicada horas depois de a relação entre Daniel Vorcaro e Yasmin Brunet ter sido exposta pela Veja.  As mensagens, obtidas pela Polícia Federal, que mostram várias interações entre o banqueiro e a loira, que namorou o músico em outubro de 2023. 

Yasmin Brunet teve relação próxima com Daniel Vorcaro.
Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet teve relação próxima com Daniel Vorcaro.


Os diálogos também mostram o incômodo do ex-banqueiro diante dos rumores envolvendo a modelo e o funkeiro. Vorcaro teria ficado incomodado com a possibilidade de o MC estar frequentando um apartamento colocado à disposição dela.

"Vai se f***** Com aquele trombadinha tatuado, sem classe. Nojo dessa Yasmin. Não respondo nem mensagem nunca mais. Muito baixa", disse Vorcaro a um interlocutor em uma das mensagens. A pessoa, então, ainda lembrou ao empresário que "ele está encontrando ela no seu apartamento, hein". "Exato. Mas já vai acabar. Expulsa", ordenou o ex-banqueiro.


O deboche de MC Daniel não parou por aí. Nos Stories do Instagram, ele compartilhou uma foto de Vorcaro sem barba, após a prisão.

Além disso, o músico postou vídeos em uma balada e questionou: "Tentando entender onde eu perdi a classe". Na sequência, ele posou ao lado de um grupo de mulheres loiras - suposta preferência de Vorcaro - e disparou: "Sem classe mas sempre bem acompanhado".

MC Daniel namorou Yasmin Brunet em 2023.. Foto: Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet teve uma relação próxima a Vorcaro.. Foto: Reprodução Instagram
MC Daniel debocha de Daniel Vorcaro após xingamentos por ciúmes de Yasmin Brunet.. Foto: Reprodução Instagram


PF revela relação íntima entre Yasmin Brunet e Daniel Vorcaro

Yasmin Brunet, de 38 anos, foi mais uma famosa que manteve uma relação próxima à Daniel Vorcaro.

Nos diálogos, que abrangem quase dois anos, mencionam pedidos de ajuda, viagens em aeronaves disponibilizadas pelo banqueiro, o uso de um apartamento em São Paulo e até preocupações de Vorcaro com possíveis declarações da modelo durante sua participação no  "Big Brother Brasil".

Ainda segundo a Veja, as mensagens indicam que Vorcaro teria, inclusive, financiado uma festa de aniversário de Yasmin realizada no Rosewood São Paulo, com participação de DJs conhecidos, e show da cantora  Pocah. A operação teria sido apresentada como um patrocínio do Banco Master a uma das marcas associadas à modelo.

    Link deste artigo: https://gente.ig.com.br/celebridades/2026-10-03/mc-daniel-debocha-de-daniel-vorcaro-apos-xingamentos-por-ciumes-de-yasmin-brunet.html
    Compartilhar
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!

    Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.

    Mais Recentes