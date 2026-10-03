Reprodução/Instagram MC Daniel debocha de Daniel Vorcaro.

MC Daniel, de 28 anos, deu o que falar nas redes sociais nesta sexta-feira (2) ao publicar um vídeo debochando de Daniel Vorcaro, de 42 anos. A atitude do cantor ocorreu após o dono do Banco Master xingá-lo de “trombadinha” depois de descobrir o relacionamento entre o funkeiro e Yasmin Brunet.





No vídeo, criado por inteligência artificial, Vorcaro surge vestido com um uniforme prisional enquanto interpreta o hit “Raindance”, sucesso da dupla Dave e Tems.

Na gravação, que teve como base o clipe original da música, MC Daniel interage com o ex-banqueiro em cenários paradisíacos, em clima de romance. Durante o vídeo, Vorcaro também aparece usando um vestido, enquanto o funkeiro o filma com uma câmera. “Te faltou o elemento rua, Vorcaro”, escreveu o músico na legenda da publicação.

A postagem de MC Daniel foi publicada horas depois de a relação entre Daniel Vorcaro e Yasmin Brunet ter sido exposta pela Veja. As mensagens, obtidas pela Polícia Federal, que mostram várias interações entre o banqueiro e a loira, que namorou o músico em outubro de 2023.

Reprodução/Instagram Yasmin Brunet teve relação próxima com Daniel Vorcaro.





Os diálogos também mostram o incômodo do ex-banqueiro diante dos rumores envolvendo a modelo e o funkeiro. Vorcaro teria ficado incomodado com a possibilidade de o MC estar frequentando um apartamento colocado à disposição dela.

"Vai se f***** Com aquele trombadinha tatuado, sem classe. Nojo dessa Yasmin. Não respondo nem mensagem nunca mais. Muito baixa", disse Vorcaro a um interlocutor em uma das mensagens. A pessoa, então, ainda lembrou ao empresário que "ele está encontrando ela no seu apartamento, hein". "Exato. Mas já vai acabar. Expulsa", ordenou o ex-banqueiro.





O deboche de MC Daniel não parou por aí. Nos Stories do Instagram, ele compartilhou uma foto de Vorcaro sem barba, após a prisão.

Além disso, o músico postou vídeos em uma balada e questionou: "Tentando entender onde eu perdi a classe". Na sequência, ele posou ao lado de um grupo de mulheres loiras - suposta preferência de Vorcaro - e disparou: "Sem classe mas sempre bem acompanhado".





PF revela relação íntima entre Yasmin Brunet e Daniel Vorcaro

Yasmin Brunet, de 38 anos, foi mais uma famosa que manteve uma relação próxima à Daniel Vorcaro.

Nos diálogos, que abrangem quase dois anos, mencionam pedidos de ajuda, viagens em aeronaves disponibilizadas pelo banqueiro, o uso de um apartamento em São Paulo e até preocupações de Vorcaro com possíveis declarações da modelo durante sua participação no "Big Brother Brasil".

Ainda segundo a Veja, as mensagens indicam que Vorcaro teria, inclusive, financiado uma festa de aniversário de Yasmin realizada no Rosewood São Paulo, com participação de DJs conhecidos, e show da cantora Pocah. A operação teria sido apresentada como um patrocínio do Banco Master a uma das marcas associadas à modelo.