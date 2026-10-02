Reprodução/Instagram Martha Graeff, Monique Alfradique e Yasmin Brunet

O nome de Daniel Vorcaro, 42 anos, voltou a ganhar destaque nas redes sociais nesta sexta-feira (2). A repercussão aconteceu após a divulgação de novas mensagens apreendidas pela Polícia Federal e que trouxeram à tona detalhes sobre a vida pessoal do ex-banqueiro do Banco Master e sua proximidade com mulheres conhecidas do público.

Entre os nomes citados no material estão Martha Graeff, Monique Alfradique e, mais recentemente, Yasmin Brunet.

Martha foi namorada e chegou a ficar noiva do banqueiro. Alfradique teve, nas palavras do próprio Vorcaro, um relacionamento “muito sério” com ele. Já Brunet aparece em mensagens da PF que indicam uma relação de proximidade, marcada por empréstimos de aeronaves, uso de imóvel e outros favores.

Martha Graeff

Entre os três nomes, Martha Graeff, 40 anos, é a que aparece de maneira mais extensa no material apreendido pela polícia. Modelo, empresária e influenciadora, manteve um relacionamento longo com o banqueiro até 2025.

Nos diálogos, o casal conversava sobre viagens, encontros, festas, patrimônio e também sobre pessoas do círculo de Vorcaro, incluindo autoridades e, é claro, políticos.

Reprodução/Instagram Martha Graeff e Vorcaro

As mensagens reveladas também mostram que Martha acompanhava aspectos da rotina do então namorado e recebia relatos sobre encontros dele com figuras importantes de Brasília.

Em uma das conversas, por exemplo, os dois discutiram a relação de Vorcaro com autoridades e situações envolvendo o Banco Master. A exposição das mensagens levou a influenciadora a ser convocada para prestar esclarecimentos em CPIs no Congresso.

Entretanto, após a divulgação das conversas, Martha se manifestou publicamente sobre o caso. Em abril, ela afirmou que só começou a entender a dimensão das suspeitas envolvendo o ex-namorado quando as informações passaram a ser divulgadas pela imprensa.

Na mesma ocasião, ela fez questão de destacar que não era investigada nem acusada. A influenciadora terminou o relacionamento com Vorcaro no fim de 2025, após a primeira prisão do empresário.

Monique Alfradique

A existência de um relacionamento entre Monique, 40 anos, e Vorcaro foi confirmada pelo próprio empresário em uma conversa com Martha, revelada pela Folha. Em dezembro de 2024, Martha demonstrou insegurança ao lembrar do relacionamento anterior dele com a intérprete.

Reprodução/Instagram Monique Alfradique

Na época, ela mencionou que acreditava que os dois haviam chegado a ficar noivos. Contudo, o empresário rapidamente a corrigiu e afirmou que não houve noivado, mas que os dois tiveram um “relacionamento muito sério”.

No entanto, ele explicou que a exposição da relação teria contribuído para que o relacionamento não avançasse. Apesar disso, o nome da atriz voltou a circular quando sua conta no Instagram foi invadida, em maio de 2024.

Segundo mensagens obtidas pela investigação, a atriz procurou Vorcaro depois de perder o acesso ao perfil, que passou a ser usado por criminosos para divulgar golpes. Assim, o ex-banqueiro acionou pessoas de seu círculo íntimo para tentar recuperar a conta. A atriz conseguiu recuperar o perfil posteriormente.

Algum tempo depois, em fevereiro de 2025, outro episódio envolvendo Monique surgiu nos documentos da investigação. Vorcaro teria pedido informações sobre uma funcionária de Monique depois de afirmar que estava sendo ameaçado por ela.

A investigação aponta que o empresário pediu a Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, conhecido como “Sicário”, informações pessoais da mulher.

Já em setembro, o nome da artista voltou a aparecer em documentos relacionados à investigação depois de algumas mensagens indicarem um pedido de certificados internacionais de vacinação com seus dados.

Yasmin Brunet

Agora, a relação de Yasmin Brunet, 38 anos, com Vorcaro ganhou novos contornos após a divulgação, nesta sexta (2), de mensagens obtidas pela PF, que foram divulgadas pela revista Veja.

Segundo a publicação, as conversas mostram uma amizade próxima entre os dois durante quase dois anos, com troca de favores e episódios que envolviam viagens e estrutura fornecida pelo empresário.

Reprodução/Instagram Yasmin Brunet

Entre os registros está um pedido feito por Yasmin a Vorcaro, em dezembro de 2023, para viajar ao Rio de Janeiro em um avião dele. Na mensagem, a modelo afirmou que precisava fazer a viagem com urgência e que não poderia ser vista no aeroporto.

De acordo com os documentos, a modelo usou aeronaves e helicópteros ligados ao empresário e teve acesso a um apartamento dele em São Paulo.

Além disso, o empresário e pessoas de seu círculo demonstravam preocupação com a possibilidade de a modelo mencionar, no BBB24, reality show da TV Globo, informações que pudessem expor a relação entre os dois.

Por isso, alguns funcionários do famoso chegaram a acompanhar o programa e discutir maneiras de acelerar a eliminação da loira. Naquela edição, Yasmin deixou o reality no sexto paredão.

Nas mensagens, também é possível notar um episódio de incômodo por parte de Vorcaro quando veio à tona a aproximação de Yasmin com MC Daniel. Outro episódio citado nas mensagens envolve o aniversário de Yasmin.

Conforme as informações do portal, a comemoração da modelo teve patrocínio do Banco Master, instituição comandada por Vorcaro. As conversas revelam uma relação que ia além de um contato casual: havia favores, transportes, hospedagens e participação em momentos pessoais da influenciadora.

Todavia, assim como no caso de Monique e Martha, não há, nos materiais divulgados até o momento, qualquer indicação de que Yasmin tenha participado das irregularidades investigadas no caso Banco Master.



