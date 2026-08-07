Reprodução/Instagram/@pocah Pocah posa de biquíni e exibe corpão durante passeio de barco.

A cantora Pocah, de 31 anos, encantou os seguidores nesta quinta-feira (6) ao abrir o álbum de fotos de um dia de sol. Nas imagens compartilhadas nas redes sociais, a artista aparece a bordo de um barco, exibindo as curvas e renovando o bronzeado.

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Para a ocasião, a beldade elegeu um biquíni branco, com tiras marrons fininhas, decoradas com miçangas metalizadas. O look destacou o corpão escultural da artista, que exibiu o bumbum sarado e as pernas torneadas nos cliques.

“Um dia de Sol”, escreveu Pocah na legenda da publicação. Nos comentários da postagem, fãs não pouparam elogios à boa forma da cantora. “A mulher mais linda do Brasil”, escreveu uma. “Da Vinci só pintou Mona Lisa porque não viu essa obra de arte”, declarou outro. “Muito perfeita”, elogiou um terceiro usuário do Instagram.







Pocah curte dia de praia com namorado

Pocah está aproveitando bem a semana de sol no Rio de Janeiro. Nesta sexta-feira (7), a cantora foi flagrada em clima de romance ao lado do namorado, o ex-jogador Arthur Pelagio, na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste da Cidade Maravilhosa.







Nas imagens, o casal aparece sorridente, jogando futevôlei, trocando carícias e beijos quentes na areia e se refrescando no mar. No início da manhã, o casal ainda se divertiu ao tirar foto juntinhos.

Pocah e Arthur Pelagio estão juntos desde o fim de 2025, após o término do noivado de seis anos da artista com Ronan Souza.

Queda no palco

A cantora Pocah e sua equipe de bailarinas passaram por um baita susto no dia 12 de julho. Durante a apresentação da funkeira no festival "Todo Mundo no Rancho", em Contagem, em Minas Gerais, uma parte da estrutura do palco desabou no momento em que elas pulavam juntas.

O momento inusitado foi registrado em vídeo e acabou viralizando nas redes sociais. Na gravação, é possível ver o momento em que o piso cedeu e fez com que as dançarinas caíssem no vão aberto na estrutura. Pocah, que estava um pouco mais à frente, conseguiu se equilibrar na borda e por pouco não caiu no buraco.

Logo após a queda, Pocah usou as redes sociais para acalmar os fãs e informar que ninguém se feriu gravemente. A artista ainda fez piada sobre o ocorrido ao publicar o vídeo do exato momento do incidente acompanhado de uma legenda que ironizava o pedido da organização do evento. “Contratante: ‘Quebrem tudo!’. A gente: “Não diga mais nada’”, escreveu a artista na postagem.