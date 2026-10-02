Reprodução Instagram Yasmin Brunet e Daniel Vorcaro trocaram mensagens por quase dois anos

Mensagens obtidas pela Polícia Federal e divulgadas pela revista Veja mostram uma relação próxima entre o banqueiro Daniel Vorcaro e a modelo e ex-BBB Yasmin Brunet. Os diálogos, que abrangem quase dois anos, mencionam pedidos de ajuda, viagens em aeronaves disponibilizadas pelo empresário, o uso de um apartamento em São Paulo e até preocupações de Vorcaro com possíveis declarações da modelo durante sua participação no "Big Brother Brasil".

Um dos episódios que mais chamou atenção ocorreu durante o reality. Segundo a reportagem, pessoas ligadas ao banqueiro acompanhavam as aparições de Yasmin no programa e discutiam possíveis riscos de ela mencionar o nome de Vorcaro. Em uma das conversas, um funcionário afirmou ter solicitado uma ação para tentar antecipar a eliminação da modelo.

“Eu pedi um lance para ver se a gente acelera a votação nela no próximo paredão. Ela precisa sair esse mês enquanto tá fresco”, escreveu o interlocutor. Outro funcionário demonstrou preocupação com o comportamento dos participantes após semanas de confinamento: “Tenho medo. Depois de dois meses as pessoas perdem o medo das câmeras. Aí vira loteria”.

Vorcaro também comentou o assunto e avaliou que o risco poderia ser maior naquele momento. “Acho maior risco agora. Dois meses as pessoas param de falar da vida fora e focam lá dentro. Agora que estão se conhecendo”, escreveu.

Reprodução Instagram Yasmin Brunet





Viagens em aeronaves

As conversas começam em dezembro de 2023. Na véspera do Ano-Novo, Yasmin procurou Vorcaro para perguntar se poderia utilizar uma aeronave dele para viajar ao Rio de Janeiro. A modelo explicou que precisava fazer a viagem com urgência e não queria ser vista em um aeroporto.

“Nossa, desculpa tá falando isso hoje com você e imagino que nem de pra fazer, mas teria alguma chance de ir para o Rio de Janeiro no seu avião? É meio urgente e não posso ser vista no aeroporto”, escreveu.

Vorcaro perguntou quantas pessoas viajariam e ofereceu inicialmente a possibilidade de um helicóptero. Yasmin respondeu que tinha medo desse tipo de aeronave e, diante disso, o banqueiro afirmou que ela poderia ir de avião.

De acordo com a Veja, a aeronave não estava disponível naquele dia e Yasmin acabou utilizando um helicóptero. As mensagens analisadas pela revista indicam ainda que o empresário teria disponibilizado aeronaves para outras viagens da modelo posteriormente.

Reprodução Instagram Yasmin Brunet





Pedido de ajuda após tentativa de invasão

Poucos dias depois, Yasmin voltou a procurar Vorcaro para relatar problemas relacionados à segurança de suas contas digitais. Ela afirmou que estaria sofrendo tentativas de invasão havia dias e pediu auxílio por saber que o banqueiro contava com uma equipe especializada em segurança.

“Daniel, tudo bem? Eu sei que você tem uma equipe muito f... de hacker de segurança, né. Tô indo fazer uma viagem nesse segundo e estão tentando me hackear. Há dias, já. Se acontecer algo? Eu não sei com quem falar”, escreveu.

Vorcaro respondeu perguntando o que havia acontecido. Segundo a reportagem, Yasmin indicou uma amiga para tratar do assunto com o banqueiro enquanto embarcava.

A Veja relaciona esse episódio às apurações da Polícia Federal sobre uma equipe que, conforme as investigações citadas pela revista, teria atuado no monitoramento de jornalistas e adversários e em invasões de sistemas de órgãos públicos.

Conversas após o BBB

Depois de deixar o "Big Brother Brasil", Yasmin voltou a conversar com Vorcaro e explicou por que não havia contado anteriormente sobre sua participação no programa. “Desculpa não ter falado do BBB, mas não podia falar pra ninguém”, escreveu a modelo.

Vorcaro perguntou como ela estava após o confinamento e comentou sobre a experiência no reality. “Eu entendo! Você tá bem? Como tá o pós? Aquilo ali é uma guerra psicológica, nao sei como você aguentou”, afirmou.

Yasmin contou que teve dificuldades durante o programa e chegou a dizer que havia “surtado”. “Eu praticamente não aguentei. Eu surtei. kkkk… É claro que graças a Deus você não deve ter visto. Porque, meu Deus. Não me orgulho da minha imaturidade e falta de argumentos ahahahahaha”, relatou.

Vorcaro respondeu que havia acompanhado parte do programa. “Pior que vi um pouco. Pra ver você”, escreveu. Na sequência, os dois falaram sobre a possibilidade de se encontrar pessoalmente.

Reprodução/Divulgação Globo Yasmin Brunet no "BBB"





Apartamento em São Paulo

Os diálogos também mencionam um apartamento em São Paulo que, segundo a reportagem, teria sido disponibilizado para Yasmin. No fim de 2023, em meio aos comentários públicos sobre o relacionamento da modelo com o cantor MC Daniel, Vorcaro demonstrou irritação ao falar sobre a situação com outra pessoa.

Em determinado momento, após o interlocutor mencionar que MC Daniel estaria encontrando Yasmin no imóvel, o banqueiro respondeu: “Exato. Mas já vai acabar. Expulsa”.

Em 2024, Yasmin procurou novamente Vorcaro por causa de um problema no apartamento. Ela contou que havia identificado um dano no quarto e perguntou se poderia contratar um profissional indicado por uma amiga ou alguém que costumava prestar serviços para o empresário.

Vorcaro estava fora do país e orientou a modelo a resolver a questão como considerasse melhor. Em outra conversa, um arquiteto ligado ao banqueiro perguntou se deveria atender ou ignorar pedidos feitos por Yasmin. “Tô fugindo dela igual diabo da cruz”, respondeu Vorcaro.

Reprodução Instagram Daniel Vorcaro, Yasmin Brunet e MC Daniel





Festa de aniversário e saída do imóvel

Ainda segundo a Veja, as mensagens indicam que Vorcaro teria financiado uma festa de aniversário de Yasmin realizada no Rosewood São Paulo, com participação de DJs conhecidos. A operação teria sido apresentada como um patrocínio do Banco Master a uma das marcas associadas à modelo.

Posteriormente, a relação registrada nas conversas teria passado por um momento de distanciamento. Yasmin foi informada de que precisaria deixar o apartamento e procurou Vorcaro para tentar negociar um prazo maior ou a possibilidade de permanecer no imóvel mediante aluguel.

“Eu queria demais encontrar você pessoalmente. Já estou tentando há meses. Você sabe disso, né. Entendo que deve estar ocupado. Agora meu assunto é mais urgente. Fui avisada que vou ter que sair do apartamento. Gostaria de ver se existe a possibilidade de alugar ele para mim ou talvez se você teria como me dar um prazo maior para sair, ao invés de 60 dias”, escreveu.

“Claro. Eu consigo negociar lá. Me fala o que precisa”, respondeu o banqueiro.

Yasmin então reforçou o desejo de continuar no imóvel. “Eu amo esse apartamento muito, muito, muito. Queria muito ficar aqui”, afirmou. Dias depois, voltou a perguntar sobre a possibilidade de permanecer no local e pediu o maior prazo possível para a saída. Segundo o material divulgado pela revista, não há resposta de Vorcaro para essa última mensagem.



