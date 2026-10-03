Reprodução/Instagram Mari Gonzalez encanta seguidores ai posar de biquíni.

Mari Gonzalez, de 32 anos, aproveitou um dia de sol para renovar o bronzeado em uma ilha paradisíaca. Nesta sexta-feira (2), a influenciadora compartilhou registros dos momentos de descanso à beira-mar e posou usando um biquíni fininho.

Nas imagens, Mari aparece curtindo o mar azul da praia de Anse Georgette, na ilha de Praslin, nas Seychelles, um arquipélago no Oceano Índico, na costa leste da África. Para a ocasião, a influenciadora elegeu um biquíni azul de alças fininhas, com detalhes em metal dourado.

Além disso, Mari também compartilhou os bastidores de sua primeira vez um mergulhando com cilindro."Tudo azul! Pela primeira vez, fiz mergulho com cilindro! Estava com aquele friozinho na barriga, sem saber como seria, mas fui mesmo assim… e amei a experiência!", escreveu a influenciadora na legenda da postagem.

Ao ver os registros, Pipo Marques aproveitou para elogiar a noiva: "Linda! Ofuscou o mar de Seychelles". Nos comentários da publicação, seguidores também elogiaram a beleza da famosa. "Sempre radiante. A luz e a energia que você transmite são inexplicáveis", escreveu um. "Surreal! Não tem igual essa tua beleza e no mar! Ainda com essas imagens lindas", disse outra. "Uma sereia, com certeza", afirmou um terceiro internauta.





Noivado

Mari Gonzalez e Pipo Marques estão noivos. O pedido ocorreu no dia 26 de setembro, durante uma viagem do casal ao Quênia."Que emoção reviver esse momento, vai ficar marcado pra sempre na nossa história!", escreveu a influenciadora na postagem em que anunciou a novidade aos seguidores.

Dias depois, internautas passaram a especular que o pedido de casamento foi ensaiado. Após a repercussão dos boatos, o casal usou as redes sociais para esclarecer que o pedido ocorreu de forma espontânea. "Muita gente perguntando [sobre o pedido de casamento] e falando que [a gente] estava com o videomaker", começou Mari."O videomaker era eu!", respondeu Pipo.

Reprodução/Instagram Pipo Marques e Mari Gonzalez noivaram.





"[Usei] um tripézinho, apoiei e pedi para o motorista parar. Falei pra ela, de manhã: 'Vamos fazer um vídeo lindo no nascer do Sol para a gente colocar em um compilado?'. Ela adora conteúdo, então fica fácil", justificou. "Aí parou o carro, posicionei certinho, e falei: 'Vai ali. Fica lá'". "Estava um frio arretado", explicou ele.





"Parece que foi pensado durante meses, mas foi na hora, ali. Acordei naquele dia e fiz. [Pensei:] 'Tem que ser nesse nascer do sol'. A gente parou em um lugar mágico, o sol começou a nascer de uma forma surreal e entrou bem no meio da gente", detalhou", revelou o filho de Bell Marques.