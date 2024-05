Quem é Pipo Marques, herdeiro do axé e novo affair de Mari Gonzalez?

Felipe Pipo Marques é herdeiro do cantor de axé Bell Marques, ex-vocalista da banda “Chiclete com Banana”. Ele é um dos frutos do casamento longevo do veterano com Ana Marques. Reprodução

Desde a infância, Pipo Marques e o irmão Rafa Marques convivem com o mundo midiático e principalmente com a tradição do carnaval baiano. Isso inspirou os irmãos a seguirem o caminho musical do pai, levando ao palco a dupla de alcunha Rafa & Pipo Marques. Reprodução

Em 2020, o herdeiro de Bell se despediu da vida de solteiro ao assumir o relacionamento com a médica dermatologista Laíse Leal. Apesar das juras de amor, o romance chegou ao fim um ano depois. Reprodução

O herdeiro do axé ganhou destaque após o romance com Mari Gonzalez surgir ao público, entretanto, a ex-BBB não é a primeira famosa com quem se relaciona. Vale destacar que o músico coleciona affairs com modelos, influenciadoras e celebridades. Reprodução

As famosas que já provaram do charme de Pipo Marques seriam Nicole Bahls, Bárbara Evans, a ex-BBB Isabella Cecchi, Gabi Martins e Aiane Freitas. Em 2023, ele também foi apontado como pretendente de Anitta após ter viajado com a cantora para a Islândia. Reprodução

Pipo Marques e Mari Gonzalez parecem querer levar a relação de forma lenta, sem pressa para assumir um compromisso publicamente. Reprodução