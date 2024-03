JL Rosa / Capuchino Press Bell Marques





O cantor Bell Marques completa 10 anos em carreira solo nesta terça-feira (5) e conversou com a coluna das mudanças na carreira após deixar o comando da tradicional banda baiana Chiclete com Banana.



O baiano aponta que a liberdade que conquistou depois de deixar o Chiclete é inegociável e, aos 71 anos, garante que não se arrepende da decisão tomada em 2014. "Não me arrependo, não [de seguir em carreira solo]. Sempre fui movido a desafios e este foi mais um em minha carreira. Me sinto muito bem, estou num momento especial, muito feliz mesmo pelas conquistas nestes 10 anos solo. Sem dúvida, é melhor para mim ficar à frente de todas as decisões, arriscar por conta própria, assumir meus próprios passos. A principal mudança é ter essa liberdade de decisão, ter total controle do que quero fazer", diz Bell, em entrevista exclusiva para a coluna.

Veterano de carnavais, Bell também analisa a disputa anual de "música do Carnaval". Em 2024, "Macetando", de Ivete Sangalo, disputou com "Perna Bamba", parceria do Parangolé com Léo Santana. Para Bell, o foco é outro. "É natural que, depois de tantos anos, a gente veja as coisas de forma diferente. Eu canto e faço o Carnaval para quem vai comigo atrás do trio. Minha preocupação é fazer a festa destas pessoas valer a pena e sei que quem me segue se quer muito mais do uma música de Carnaval, eles querem ouvir os clássicos que imortalizei no meu repertório também, então, se uma música vai ser escolhida ou não naquele ano é consequência, não um objetivo que crio", pondera.





Renovação do Axé Music

Sempre que um Carnaval de Salvador chega ao fim, os fãs do Axé Music debatem a renovação dos artistas da folia baiana. Há quem fique preocupado com as poucas opções que surgem durante a festa, enquanto outros apostam mais e mais anos de folia ao lado de nomes como Bell, Daniela, Ivete e Durval. No entanto, Bell aposta em uma renovação gradativa das estrelas do Axé.

"Eu acho que qualquer renovação é natural, ela acontece aos poucos e nos trouxe diversos nomes que vão fazer o Carnaval sempre acontecer. Os conceitos se abrem, a Axé Music é música brasileira como um todo, o Carnaval é democrático e sempre vai abraçar o que for chegando, tentem encaixar em rótulos ou não, como fizeram com a nossa música", completa.