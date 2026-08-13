Reprodução/Instagram Mari Gonzalez posa de biquíni e encanta seguidores.

Mari Gonzalez, de 32 anos, encantou os seguidores ao abrir um álbum de fotos da viagem que fez a F ernando de Noronha, ao lado do namorado, Pipo Marques. Nas imagens, a influenciadora aparece de biquíni, renovando o bronzeado e relaxando à beira-mar.

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Para a ocasião, Mari elegeu um biquíni fininho, estampado em tons de verde, laranja, preto, amarelo e vermelho. As peças valorizaram o corpo escultural da influenciadora, que posou com a paisagem paradisíaca ao fundo.

A beldade também apareceu em clima de romance ao lado de Pipo Marques. Além disso, Mari posou sorridente ao lado de familiares, que também acompanharam o casal na viagem. "Que felicidade voltar em Noronha com eles", escreveu na legenda da publicação.

A beleza da influenciadora encantou os seguidores, que deixaram mensagens carinhosas na sessão de comentários da postagem. "Tão perfeita e tão amorosa! Amo seu jeitinho, Mari linda", escreveu uma. "Esplêndida", elogiou outro. "Na minha opinião, essa é a mulher mais linda do Brasil", declarou um terceiro fã da famosa.





Namoro com Pipo Marques

Mari Gonzalez e Pipo Marques, filho do cantor Bell Marques, assumiram o namoro em junho de 2024. Aos 32 anos, o jovem atua como cantor, empresário e atleta amador de corrida de rua. Atualmente, o casal mantém um relacionamento à distância entre Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo.







Congelamento de óvulos

Recentemente, Mari Gonzalez compartilhou com seus seguidores que está passando pelo processo de congelamento de óvulos. Por meio das redes sociais, a influenciadora vem compartilhando detalhes de cada fase do tratamento, inclusive, as mudanças que a nova fase acabou trazendo para sua vida.

Em uma publicação recente nas redes sociais, Mari Gonzalez contou que precisou adaptar sua rotina de treinos durante o tratamento. "Estou treinando bem mais leve. Não estou pegando muito peso e nem fazendo exercícios com muitos saltos ou movimentos de impacto", explicou ao comentar as recomendações médicas para este período.

A influenciadora também revelou que percebeu um leve inchaço e uma sensação diferente nos seios. "Deu uma inchadinha de leve e senti também que meus seios estão pesados", relatou.

Ao mostrar a silhueta aos seguidores, Mari ressaltou que cada organismo reage de maneira diferente ao tratamento. "Cada mulher tem seu corpo e cada corpo funciona de um jeito, mas estou no oitavo dia e estamos assim", concluiu.