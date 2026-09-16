Esposa de Lito Sousa abre o jogo sobre rotina de cuidados após diagnóstico do marido.
Reprodução/Youtube/Aviões e Músicas
Esposa de Lito Sousa abre o jogo sobre rotina de cuidados após diagnóstico do marido.

Mila Seidl, de 41 anos, abriu o coração nesta quarta-feira (16) sobre o momento delicado que está vivendo após seu marido, Lito Sousa, 59, ter sido diagnosticado com a Doença de Creutzfeldt-jakob. Por meio dos Stories do Instagram, a empresária desabafou sobre o peso das responsabilidades que passou a assumir sozinha e contou como isso lhe tirou, inclusive, o direito de morrer. 

Mila  começou o desabafo explicando que havia passado o dia anterior no hospital e disparou: "A verdade é que eu perdi o direito de ficar doente e, inclusive, de morrer. Eu estava pensando nisso esses dias. Por conta do meu filho, né. Por conta do trabalho e de tudo mais".

Na sequência, Mila afirmou que sentiu que estava adoecendo emocionalmente e fisicamente, mas que o momento difícil não permite que ela se deixe abater. "Não tem como não ficar. E a verdade é que eu não posso", disse.

Ela ainda contou que pretende retomar parte de seus compromissos profissionais. Enquanto arrumava a cama para partir para seu escritório, Mila, que é empresária do ramo da aviação, afirmou que deve dedicar pelo menos dois dias da semana ao trabalho presencial em suas empresas.

"É o que precisa ser feito agora. Todo mundo está contando comigo e eu não posso desapontar as pessoas. Pelo menos por dois dias na semana eu vou fingir que está tudo normal", desabafou.

A empresária ainda revelou que foi alertada por médicos e psicólogos do hospital Einstein Hospital Israelita, onde Lito está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde o dia oito de setembro, sobre a  síndrome do cuidador. 

"Os médicos lá do hospital, os psicólogos, me falaram da tal da síndrome do cuidador. Que o cuidador normalmente fica doente, né, porque não dorme, não se alimenta [tem] a carga emocional, e às vezes sofre mais", disse. 

Por fim, Mila contou que uma parte positiva do quadro de Lito Sousa, é que ele não sente dor."Graças a Deus, no caso do Lito, ele não sente dor. Então isso é um pouco melhor essa parte. Mas não está fácil", concluiu.

Esposa de Lito Sousa abre o jogo sobre rotina de cuidados após diagnóstico do marido.. Foto: Reprodução/Instagram/@milaseidl
Esposa de Lito Sousa abre o jogo sobre rotina de cuidados após diagnóstico do marido.. Foto: Reprodução/Instagram/@milaseidl
Esposa de Lito Sousa abre o jogo sobre rotina de cuidados após diagnóstico do marido.. Foto: Reprodução/Instagram/@milaseidl



Mila Seidl desabafa sobre magreza e revela comentário de filho

Nesta terça-feira (15), Mila Seidl já havia desabafado sobre os impactos que a nova rotina de cuidados com o marido, tiveram em sua aparência física. Por meio das redes sociais, a empresária contou que perdeu muito peso e deixou a vaidade de lado, ao ponto que até o filho do casal, Malone, de 7 anos, percebeu a mudança.

"Meu filho falou que eu estava com cara de doente, porque eu sempre fui muito arrumada, fiz cabelo, maquiagem, sempre muito vaidosa, e agora não estou. Hoje passei um negocinho no olho para ver se passa um pouco essa imagem", começou Mila.

Na sequência, Mila revelou que perdeu bastante peso desde que o Lito Sousa foi diagnosticado com a Doença de Creutzfeldt-jakob, em agosto. No desabafo, a empresária foi direta ao explicar o emagrecimento: "Sobre essa magreza que estou, não é Mounjaro, não. Tem outro nome: estresse. Essa não tem graça. Não tem um gostinho feliz, sabe? Não tem nem roupa que me sirva".

Relembre o caso

O diagnóstico de Lito Sousa foi divulgado por sua esposa, Mila Seidl, no dia 21 de agosto.  Na ocasião, ela surgiu bastante abalada em um vídeo publicado nas redes sociais.

Doença de Creutzfeldt-Jakob está entre as enfermidades neurológicas consideradas raras. Ela está associada a alterações progressivas no funcionamento do sistema nervoso e pode apresentar evolução acelerada.


O quadro costuma começar com demência, perda de memória e tremores e, com o tempo, evolui com outros sinais neurológicos que afetam diferentes regiões do cérebro simultaneamente. Até o momento, não existe cura ou tratamento para a condição.

Em julho, Lito havia confirmado um quadro de câncer de próstata. Já em agosto, ele afirmou que, diante do tratamento, notou uma certa dormência no braço esquerdo. Com a evolução do sintoma, Lito, que estava nos Estados Unidos, retornou ao Brasil para investigar o problema.

Ao ser atendido, ele acabou sendo diagnosticado com uma inflamação no cérebro. Assim, pouco tempo depois, ele foi diagnosticado com Creutzfeldt-Jakob, que o fez perder parte da capacidade motora.

Com a confirmação do diagnóstico, a família do influenciador iniciou uma busca por tratamentos alternativos para a condição. No dia 4 de setembro,  a Anvisa liberou a importação excepcional da medicação experimental ALN-6457 para o tratamento de Lito Sousa.

Uma operação especial que contou com a colaboração da Anvisa e da Receita Federal, realizada neste sábado (12)  transportou a substância até o Einstein Hospital Israelita, que foi aplicada no influenciador. Os médicos informaram que será necessário aguardar cerca de seis a sete semanas para fazer uma comparação da evolução do quadro.

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