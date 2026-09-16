Reprodução/Youtube/Aviões e Músicas Esposa de Lito Sousa abre o jogo sobre rotina de cuidados após diagnóstico do marido.

Mila Seidl, de 41 anos, abriu o coração nesta quarta-feira (16) sobre o momento delicado que está vivendo após seu marido, Lito Sousa, 59, ter sido diagnosticado com a Doença de Creutzfeldt-jakob. Por meio dos Stories do Instagram, a empresária desabafou sobre o peso das responsabilidades que passou a assumir sozinha e contou como isso lhe tirou, inclusive, o direito de morrer.

Mila começou o desabafo explicando que havia passado o dia anterior no hospital e disparou: "A verdade é que eu perdi o direito de ficar doente e, inclusive, de morrer. Eu estava pensando nisso esses dias. Por conta do meu filho, né. Por conta do trabalho e de tudo mais".

Na sequência, Mila afirmou que sentiu que estava adoecendo emocionalmente e fisicamente, mas que o momento difícil não permite que ela se deixe abater. "Não tem como não ficar. E a verdade é que eu não posso", disse.

Ela ainda contou que pretende retomar parte de seus compromissos profissionais. Enquanto arrumava a cama para partir para seu escritório, Mila, que é empresária do ramo da aviação, afirmou que deve dedicar pelo menos dois dias da semana ao trabalho presencial em suas empresas.

"É o que precisa ser feito agora. Todo mundo está contando comigo e eu não posso desapontar as pessoas. Pelo menos por dois dias na semana eu vou fingir que está tudo normal", desabafou.

A empresária ainda revelou que foi alertada por médicos e psicólogos do hospital Einstein Hospital Israelita, onde Lito está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde o dia oito de setembro, sobre a síndrome do cuidador.

"Os médicos lá do hospital, os psicólogos, me falaram da tal da síndrome do cuidador. Que o cuidador normalmente fica doente, né, porque não dorme, não se alimenta [tem] a carga emocional, e às vezes sofre mais", disse.

Por fim, Mila contou que uma parte positiva do quadro de Lito Sousa, é que ele não sente dor."Graças a Deus, no caso do Lito, ele não sente dor. Então isso é um pouco melhor essa parte. Mas não está fácil", concluiu.







Mila Seidl desabafa sobre magreza e revela comentário de filho

Nesta terça-feira (15), Mila Seidl já havia desabafado sobre os impactos que a nova rotina de cuidados com o marido, tiveram em sua aparência física. Por meio das redes sociais, a empresária contou que perdeu muito peso e deixou a vaidade de lado, ao ponto que até o filho do casal, Malone, de 7 anos, percebeu a mudança.

"Meu filho falou que eu estava com cara de doente, porque eu sempre fui muito arrumada, fiz cabelo, maquiagem, sempre muito vaidosa, e agora não estou. Hoje passei um negocinho no olho para ver se passa um pouco essa imagem", começou Mila.

Na sequência, Mila revelou que perdeu bastante peso desde que o Lito Sousa foi diagnosticado com a Doença de Creutzfeldt-jakob, em agosto. No desabafo, a empresária foi direta ao explicar o emagrecimento: "Sobre essa magreza que estou, não é Mounjaro, não. Tem outro nome: estresse. Essa não tem graça. Não tem um gostinho feliz, sabe? Não tem nem roupa que me sirva".

Relembre o caso

O diagnóstico de Lito Sousa foi divulgado por sua esposa, Mila Seidl, no dia 21 de agosto. Na ocasião, ela surgiu bastante abalada em um vídeo publicado nas redes sociais.

A Doença de Creutzfeldt-Jakob está entre as enfermidades neurológicas consideradas raras. Ela está associada a alterações progressivas no funcionamento do sistema nervoso e pode apresentar evolução acelerada.





O quadro costuma começar com demência, perda de memória e tremores e, com o tempo, evolui com outros sinais neurológicos que afetam diferentes regiões do cérebro simultaneamente. Até o momento, não existe cura ou tratamento para a condição.

Em julho, Lito havia confirmado um quadro de câncer de próstata. Já em agosto, ele afirmou que, diante do tratamento, notou uma certa dormência no braço esquerdo. Com a evolução do sintoma, Lito, que estava nos Estados Unidos, retornou ao Brasil para investigar o problema.

Ao ser atendido, ele acabou sendo diagnosticado com uma inflamação no cérebro. Assim, pouco tempo depois, ele foi diagnosticado com Creutzfeldt-Jakob, que o fez perder parte da capacidade motora.

Com a confirmação do diagnóstico, a família do influenciador iniciou uma busca por tratamentos alternativos para a condição. No dia 4 de setembro, a Anvisa liberou a importação excepcional da medicação experimental ALN-6457 para o tratamento de Lito Sousa.

Uma operação especial que contou com a colaboração da Anvisa e da Receita Federal, realizada neste sábado (12) transportou a substância até o Einstein Hospital Israelita, que foi aplicada no influenciador. Os médicos informaram que será necessário aguardar cerca de seis a sete semanas para fazer uma comparação da evolução do quadro.