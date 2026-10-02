Reprodução/SBT Celso Portiolli no Passa ou Repassa

A TV Globo já sabia dos diálogos, que só vieram a público nesta semana.

E a situação de Luciano ficou, no mínimo, estranha.

Pode ter mais?

Quem sabe.

Mas a TV Globo quer alguém virgem para o domingo.

E Celso Portiolli é o virgem que a TV Globo quer.

Eu já escrevi antes que o Celso dá de dez no Luciano.

E o Celso tem carisma de palco e voz de comando, coisa que o Luciano deixa muito a desejar.

Então, o Celso aos domingos, no lugar de Luciano, seria a grande tacada da TV Globo para o próximo ano.

Isso vai depender muito do que ainda vai sair dos diálogos de Luciano.

Mas, mesmo que não haja nada demais, o Celso pode ser o grande show de domingo, antes do Luciano, no lugar da Eliana.

O futuro vai dizer.