Instagram Giovani e nova namorada

O cantor Giovani, da dupla com Gian, surgiu de mãos dadas com a nova namorada no último domingo (30), enquanto celebrava seu aniversário no interior de São Paulo. O vídeo foi divulgado cerca de 24 horas após a ex-mulher do cantor expor o fim do relacionamento.

No vídeo, publicado nas redes sociais do cantor e dos responsáveis pelo evento, Giovani aparece de mãos dadas com uma jovem, identificada apenas como Flávia. Juntos, eles caminham cercados por amigos e pelo irmão do cantor, enquanto tocavam e cantavam em uma celebração de Folia de Reis em homenagem ao aniversário de Giovani.

A festa seguiu por todo o domingo, com música ao vivo e parabéns ao lado da nova namorada.

Nas redes sociais, alguns internautas ressaltaram a rapidez do cantor em expor a nova namorada, enquanto outros destacaram a semelhança entre ela e a ex-companheira. “Pior de tudo é não respeitar aquela pessoa com quem viveu muitos anos. Não deu mais para viver junto? Normal, mas o respeito e a consideração pela pessoa vêm primeiro”, disse uma internauta.

Outros comentaram sobre a semelhança com a ex-companheira do sertanejo. “Gente, a semelhança entre as duas. Ele conseguiu trocar a ex por uma versão atualizada dela mesma. Elas são superparecidas”, ressaltou outra.

Fim do relacionamento

No último sábado (29), Anna Carolina Morais, ex-mulher do cantor Giovani, disse que o marido ligou para ela após um show pedindo um tempo na relação. Segundo ela, Giovani afirmou que ficaria sozinho em um sítio e pediu que ela respeitasse sua decisão. Dias depois, Anna disse ter descoberto, pelas redes sociais, que ele estava com outra mulher no sítio.

Anna Carolina Morais afirmou que ela e o marido ainda não haviam conversado sobre a separação e que ficou sabendo do fim do casamento por meio de amigos que viram publicações sobre o término da relação. De acordo com Anna, ela estava com Giovani desde os 17 anos.

Reprodução das Redes Sociais Anna Carolina Morais e o Cantor Giovani

Conforme as publicações ganharam espaço nos comentários, a assessoria confirmou o fim do casamento. As informações foram divulgadas pelo site Terra.

“Para a minha surpresa, ele não foi sozinho. Ele levou para a nossa casa de campo uma mulher e passou a ser visto em bares de estrada em volta do sítio”, afirmou Anna Carolina em uma publicação.