Reprodução/TV Globo Angélica no Angel Mix

Há 30 anos, Angélica desembarcava de vez na TV Globo. A loira, que chegou com status de estrela no canal carioca, estreou na emissora com um único objetivo: apresentar um infantil nas manhãs na TV dos Marinhos.

Na Globo, Angélica comandou o Angel Mix, que era um programa de auditório que reunia brincadeiras, números musicais, bate-papos com o público, além da exibição de desenhos animados. Aliás, a chegada de Angélica na Globo foi com todas as pompas possíveis.

A loirinha chegou até a conceder entrevista ao Bom Dia Brasil, na ocasião, relatando sua expectativa de chegar à líder em audiência.

Antecedentes

Angélica iniciou sua carreira em 1987, na extinta TV Manchete, após ser descoberta pelo diretor Maurício Scherman. Segundo o diretor, ele percebeu nela um grande potencial artístico para ser apresentadora de programas infantis.





A loira assinou com a emissora de Adolpho Bloch e passou a ser a maior estrela do canal, principalmente ao substituir Xuxa no Clube da Criança, que migrava de vez para a TV Globo.

E deu certo, logo Angélica alcançou notoriedade na Manchete, rendendo bons índices de audiência e se consolidando como uma das maiores estrelas do infantil, ao lado de Xuxa Meneghel (TV Globo) e Mara Maravilha (SBT).

Mudança para o SBT

Em 1993, Angélica chegava ao SBT após um convite de Silvio Santos (1930-2024). No canal do "Dono do Baú", ela passou a comandar atrações como "Casa da Angélica", "TV Animal" e "Passa ou Repassa".

Reprodução/SBT Angélica em sua estreia no SBT recebe Eliana

Na TV da Anhanguera, a loirinha fez o maior sucesso, chegando a ocupar a programação quase o dia inteiro e rendendo bons índices de audiência. Tal sucesso chamou a atenção da Globo, que a convidou para um programa matutino.

Não deu outra: Angélica migrou para a Vênus Platinada, a contragosto de Silvio, que tentou segurá-la no SBT, mas sem sucesso.

Era Globo

A ex-Manchete estreava na Globo em 16 de setembro de 1996, com a missão de aumentar a audiência do canal no horário. A chegada de Angélica também marcava o retorno de uma apresentadora infantil à programação diária da emissora, algo que não acontecia desde Xuxa e seu "Xou da Xuxa", em 1993.

Reprodução/TV Globo Angélica no Angel Mix









Campeã de audiência

Em seu auge no canal da TV Globo, a imprensa na época destacava Angélica como a "nova rainha" da Globo. O infantil Angel Mix chegou a marcar entre 17 e 20 pontos de média, de acordo com o Kantar Ibope.

Reprodução/TV Globo Angélica dançando em seu programa

O sucesso se estendia ainda mais quando, depois do programa de auditório, entrava o "Caça Talentos", que era uma espécie de novelinha infantil em que a apresentadora interpretava a famosa "Fada Bela", uma órfã de origem humana que devia decidir entre viver no mundo da fantasia ou da realidade.

A intérprete de "Vou de Táxi" também emplacou outros hits musicais na Globo, como "Fada Bela", "Dança da Fadinha" e "Amor de Fada". O "Caça Talentos" ficou no ar por três temporadas, completando mais de 500 capítulos inéditos exibidos.

Fim do programa

Após enfrentar forte concorrência de Jackeline Petkovic (SBT) e Eliana (Record), o Angel Mix deixou a Globo em junho de 2000. Um dos motivos era a mudança do comportamento do público infantil, além do amadurecimento da própria Angélica, que já procurava outros formatos para comandar.

Reprodução/TV Globo Fada Bela (Angélica) e Margarida (Marilú Bueno)

A partir de 2000, Angélica ainda comandou o "Bambuluá", outra atração infantil que ficou até 2002. Depois, comandou o Vídeo Game (2001-2011) e o Estrelas (2006-2018).

