Reprodução/Instagram Virginia desiste de viajar após aviso do comandante de seu jatinho milionário.

Virginia Fonseca, de 27 anos, compartilhou um perrengue chique que passou nesta terça-feira (15). Nos Stories do Instagram, a influenciadora contou que estava com as malas prontas para viajar, mas um problema em seu jatinho milionário a forçou a mudar de planos.

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De toalha, a loira brincou com a situação. "Bom dia para quem estava com a malinha pronta para ir ver o jogo do gato em outra cidade hoje, até que...", começou.

Na sequência, Virginia compartilhou uma mensagem que recebeu do comandante da aeronave, Eduardo Pucci, que informava que o avião estava com uma luz de indicação do reversor do motor direito aberto, o que impossibilitou a decolagem. A equipe, então, tentava encontrar um mecânico no aeroporto de Madri para verificar e solucionar o problema.

Reprodução/Instagram/@virginia Virginia desiste de voo após receber mensagem de comandante





Virginia pretendia viajar para Elche, no Sudeste da Espanha, para prestigiar o namorado, Vini Jr., na partida entre Real Madrid, time do atacante, e o Elche, pela La Liga.

Reprodução/Instagram/@virginia Virginia desiste de voo após problema em jatinho





Virginia curte piscina na mansão de Vini Jr.

Impedida de viajar devido ao problema em seu jatinho, Virginia resolveu curtir a terça-feira de uma forma diferente. Aproveitando o finalzinho do verão europeu, a loira optou por renovar o bronzeado na piscina da mansão de Vini Jr., em Madri.

Nos Stories do Instagram, a influenciadora compartilhou uma foto em que aparece deitada em uma das espreguiçadeiras da área externa do imóvel, vestindo um biquíni fininho, exibindo a barriga chapada. Em outra postagem, ela aparece curtindo a piscina luxuosa da mansão.

Reprodução/Instagram/@virginia Virginia desiste de voo após problema em jatinho.





Virginia Fonseca processa Leo dias e pede fortuna de indenização

A treta entre Leo Dias e Virginia Fonseca ganhou um novo capítulo. Desta vez, a influenciadora entrou com um processo contra o jornalista após uma declaração feita por ele durante o "Jornal dos Famosos", exibido pela LeoDias TV.

Reprodução/Instagram/@virginia/TV Cultura Virginia Fonseca processa Leo dias e pede fortuna de indenização.





Segundo o jornalista Gabriel Perline, a ação foi protocolada neste sábado (12) no Tribunal de Justiça de Goiás. No processo, Virginia pede indenização de R$ 100 mil por causa da fala de Leo Dias, que usou termos considerados ofensivos para se referir aos interesses da influenciadora.

Antes da ação, as partes tentaram resolver a situação por meio de acordo, sem sucesso. O jornalista também se desculpou publicamente pelas declarações, o que, de acordo com a ação, não foi considerado suficiente para Virginia.





Segundo Gabriel Perline, os advogados da influenciadora sustentam que não pretendiam recorrer à Justiça inicialmente, mas consideraram que não havia outra alternativa após as tentativas de acordo que não tiveram sucesso. Agora, o pedido de indenização de R$ 100 mil será analisado no processo protocolado no Tribunal de Justiça de Goiás.