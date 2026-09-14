Reprodução/Instagram Margareth Serrão deixa de seguir amigos de Virginia e pessoas ligadas a Vini Jr.

Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca, movimentou as redes sociais neste domingo (13) após fazer uma verdadeira limpa em seu perfil no Instagram. A empresária deixou de seguir amigos próximos da influenciadora e pessoas ligadas ao namorado da filha, Vini Jr..

Entre os nomes que receberam o unfollow estão Duda Freire e Hebert Gomes, melhores amigos de Virginia. Os dois também deixaram de seguir Margareth após o assunto repercutir nas redes sociais.

A sequência de unfollows também incluiu João Guilherme, irmão de Zé Felipe, Thiago Stabile, sócio de Virginia, Lídia Souza, amiga de Vini Jr., Netinho, irmão do jogador, e Nikki e Pri Lessa, maquiadores da influenciadora.

Na web, internautas passaram a especular sobre o que teria motivado a atitude da matriarca. Desde então, um vídeo feito por Hebert Gomes está sendo apontado como o estopim da situação. Na gravação, ele afirma que recusaria um convite para ir até uma cidade próxima, mas que aceitaria uma viagem para Madri, na Espanha.

"Se me chamasse para sair da minha casa e ir para cidadezinha do lado, eu não ia. Agora Madrid, gente… eu nunca estou recusando um convitão desse", disse Hebert.

O influenciador, que além de amigo próximo já foi assessor de Virginia, costuma acompanhá-la em viagens ao país europeu e frequentemente fica hospedado na mansão de Vini Jr..

Após a publicação, Margareth curtiu uma postagem relacionada ao comentário do criador de conteúdo digital. "Mais uma pérola do 'bem-sucedido' Hebert", ironizava o texto. Na sequência, o influenciador compartilhou uma mensagem enigmática no Stories do Instagram: "Não me importo como eu sou vista por você. Eu me conheço".

Até o momento, Margareth Serrão, Virginia Fonseca, Hebert Gomes e os demais envolvidos não comentaram o assunto.





Irmão de Virginia manda suposta indireta após unfollows da mãe

William Gusmão , irmão mais velho de Virginia Fonseca, deu o que falar ao publicar mensagens nas redes sociais que foram interpretadas por internautas como uma suposta indireta para as pessoas que receberam unfollow de sua mãe, Margareth Serrão.

"Tem gente que consegue botar uma máscara tão bem feita que, se Deus não mostrasse para você, você nunca iria descobrir. Ore", dizia um dos textos compartilhado nos Stories. Em outra postagem, Gusmão aconselhava os seguidores a "calar e deixar tudo nas mãos de Deus'". "O Senhor diz: 'Aquele que conspirar contra ti, diante de ti cairá", dizia o post.