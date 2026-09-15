Reprodução/Record Erthal e Stephanie se estranham em A Fazenda

A Fazenda 18 estreou na última segunda-feira (14) na Record e já chegou com tudo, inclusive com a primeira briga. O ator Daniel Erthal ficou irritado com Stephanie Gomes após a participante defender os visitantes que chegaram à sede à noite e afirmar que eles deveriam dormir na cama da sede, mesmo que o peão dormisse no chão.

No entanto, o artista não gostou e reclamou do tom escolhido pela participante e já avisou em quem pretende votar na roça. Erthal não gostou da ideia de dormir no chão e disse que quatro participantes foram para a baia, o que liberou espaço na sede e, assim, ele poderia dormir bem.

Para o artista, não faz sentido que os novatos já chegassem com lugar para dormir e ele, o único que estava sem cama, não pudesse descansar. Em um bate-papo, o empresário comentou o motivo de ficar irritado. De acordo com ele, Stephanie disse que as visitas deveriam dormir nas camas, independentemente de qualquer coisa na casa.





"Ela falou isso para mim, que as visitas precisam dormir", disse o artista. Logo depois, ele deixou que a conversa fosse a gota d'água para que ele definisse seu voto: "É ótimo, que eu já sei em quem votar. Vou votar nessa loira aí", pontuou.

Reprodução/Record Daniel Erthal





Porém, depois, Daniel Erthal comentou com Lucas Bissoli e Thaíde que ficou chateado com o jeito que Stephanie falou com ele: "Eu fiquei p*to do jeito que ela falou comigo", disse. O ex-BBB chegou a oferecer sua cama para Daniel, que recusou.

Reprodução/Record Stephanie Gomes





Sobre A Fazenda

A Fazenda é um reality show brasileiro produzido pela Teleimage e exibido pela Record desde 2009. Desde 2021, o programa é apresentado por Adriane Galisteu. Anteriormente, a atração já foi comandada por Brito Júnior, Roberto Justus e Marcos Mion. A direção-geral é de Rodrigo Carelli.

O programa reúne celebridades, conhecidas como peões, que passam a viver juntas em uma fazenda isolada do mundo externo e dos meios de comunicação. Além da convivência intensa, os participantes precisam cuidar dos animais e realizar tarefas diárias.