Reprodução/Internet Galvão Bueno recebeu R$ 5 milhões após acordo com a Amazon

Galvão Bueno recebeu R$ 5 milhões da Amazon após negociar a rescisão antecipada de seu contrato, encerrado em maio. O vínculo do narrador com a empresa iria até dezembro de 2027 e previa multa integral de R$ 17 milhões. As partes concluíram o acerto financeiro no fim de agosto, depois de ao menos duas rodadas de conversas para chegar ao valor definitivo.

Galvão Bueno aceitou contraproposta da Amazon

O narrador e sua equipe chegaram a avaliar uma disputa litigiosa, mas o locutor decidiu evitar esse caminho. A Amazon apresentou uma oferta inicial de R$ 1 milhão, recusada pelo estafe. O narrador pediu R$ 7 milhões em uma contraproposta. Depois, a empresa ofereceu R$ 5 milhões, quantia aceita pelas partes. A informação é da Folha de S.Paulo.

A Amazon alegou insatisfação com críticas de torcedores nas redes sociais às transmissões de Galvão Bueno no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. A saída, porém, ocorreu após uma mudança no comando esportivo da empresa na América Latina, que passou a responder mais diretamente ao escritório global do Prime Video, na Inglaterra. A ordem para encerrar o contrato partiu da direção superior.

Carreira de Galvão Bueno

A decisão surpreendeu integrantes da equipe esportiva, pois as transmissões do narrador registravam recordes de audiência na plataforma. Flamengo x Vasco, exibido com exclusividade em 2025, tornou-se o jogo mais visto da história do Prime Video. Contratado no fim de 2024 para narrar o futebol brasileiro, Galvão Bueno também teve sua popularidade usada pela plataforma para vender assinaturas ligadas a eventos ao vivo.

O comunicador é um dos maiores nomes da história da TV. O narrador começou a trajetória no rádio em 1974 e entrou na Globo em 1981. Galvão Bueno participou da cobertura de todas as Copas do Mundo a partir de 1982 e narrou as finais desde 1990. O apresentador deixou a TV Globo de forma definitiva em dezembro de 2022, após o fim da Copa do Mundo do Catar. Em julho de 2024, retornou à emissora para a cobertura das Olimpíadas de Paris.

Em fevereiro de 2026, o comunicador assinou com o SBT. No automobilismo, Galvão Bueno narrou a conquista dos títulos de Nelson Piquet em 1983 e 1987, além das vitórias de Ayrton Senna em 1988, 1990 e 1991. Em 2003, estreou o Bem, Amigos!, no canal SporTV.