Reprodução Instagram Vini Jr. faz harmonização facial e web reage: "Está ficando bonitão"





Vinicius Júnior, de 26 anos, voltou ao Brasil após passar uma temporada na Europa, depois da eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, e acabou se tornando um dos assuntos mais comentados desta segunda-feira (20). O atacante do Real Madrid fez sua primeira aparição pública ao lado de Virginia Fonseca, de 27 anos, confirmando a retomada do relacionamento dos dois, encerrado em maio deste ano.

O casal marcou presença na inauguração da academia WeGym, empreendimento da influenciadora em Goiânia. No entanto, além da presença ao lado de Virginia, um detalhe chamou a atenção dos fãs: a mudança no visual do jogador.

Reprodução Instagram Antes e depois de Vini Jr.





Harmonização facial chama atenção

Internautas perceberam que Vini Jr. surgiu com o queixo mais definido e com traços faciais diferentes dos habituais. O atleta aproveitou sua passagem pelo Brasil para realizar uma harmonização facial focada na região do queixo, procedimento estético que busca proporcionar maior projeção, definição e contorno ao rosto.

A transformação foi confirmada pelo médico dermatologista Alessandro Alarcão, que compartilhou um registro ao lado do atacante nas redes sociais. Na publicação, o especialista elogiou o craque do Real Madrid. “Além de ser um dos maiores talentos do futebol mundial, é um cara de uma simplicidade, educação e energia contagiante”, escreveu.

Reprodução Instagram Vini Jr. e Alessandro Alarcão





Elogios nas redes sociais

Virginia Fonseca acompanhou Vini Jr. durante a visita ao consultório, assim como Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe e ex-sogra da influenciadora, que comentou a publicação com a frase: “Energia boa”.

Nas redes sociais, a mudança no visual do jogador dividiu opiniões, mas recebeu diversos elogios . “Já está na hora da gente falar sobre como o Vini está ficando bonitão”, escreveu um usuário no X, antigo Twitter. “Virginia está mudando demais nosso menino”, brincou outro. “Mudou bastante. Gostei do resultado”, opinou um terceiro.



