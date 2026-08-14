Reprodução/Instagram/@virginia/TV Cultura Virginia afirma que tomará medidas legais contra Leo Dias após comentário machista.

Virginia Fonseca, de 27 anos, usou as redes sociais nesta sexta-feira (14) para afirmar que pretende processar o apresentador Leo Dias, após ele ter uma fala polêmica sobre sua decisão de deixar o posto de Rainha de Bateria da escola de samba Grande Rio.

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O comentário do jornalista ocorreu nesta quinta-feira (13) durante o programa "Jornal dos Famosos", da LeoDias TV. Na atração, o jornalista insinuou que Virginia desistiu de desfilar no Carnaval 2027 por causa de "macho".

"Eu já sabia [que ela ia sair]. O foco da Virginia é macho, e rol*" Leo Dias

A fala de Leo Dias gerou indignação nas redes sociais e, por meio dos Stories do Instagram, a influenciadora afirmou que tomará medidas judiciais contra o jornalista.

"Respeito é o mínimo. Até ignorei tantas outras falas infelizes do Leo, um jornalista que sempre respeitei o trabalho, mas agora deu! Vamos resolver judicialmente", escreveu ao compartilhar o vídeo em que um internauta criticou a fala do comunicador.

"Não se fala isso para uma mulher e nem para nenhum ser humano a troco de absolutamente nada", concluiu Virginia.

Na sequência, Virginia compartilhou um outro vídeo em que uma influenciadora exaltava seu sucesso nos negócios e questionava o porquê de tantas pessoas a odiarem. "Obrigada por esse vídeo!!! Por pessoas assim que continuo me dedicando ao que mais amo fazer e agora me permitir viver", escreveu a empresária na legenda da publicação.

E as indiretas não pararam por aí. Pouco depois, Virginia voltou às redes sociais e publicou um vídeo em que surge nos bastidores da gravação de um novo trabalho. Na legenda da gravação, a loira disparou: "Por cá, trabalhando sempre".

A trilha sonora escolhida por ela para completar a postagem também chamou atenção: "Não Me Cutuca", hit de Anitta em parceria com Alceu Valença."É sempre bom lembrar que não é bom mexer com a maluca, que eu tô quieta no meu canto, então não me cutuca", diz parte do refrão da música.





Virginia posa de lingerie e mostra novo piercing

Pouco antes da confusão envolvendo o jornalista, Virginia havia anunciado que está trabalhando em um novo projeto. Por meio de uma postagem publicada no Instagram, a influenciadora contou a novidade e surgiu sensual, vestindo jeans e um sutiã preto, com detalhes em renda.

Reprodução/Instagram/@virginia Virginia Fonseca posa de lingerie e exibe novo piercing.

"Já estou pronta. Bora para mais um projeto", escreveu a loira na legenda da publicação. Nos comentários, os seguidores não pouparam elogios à boa forma da influenciadora. "Nossa, que absurdo de gata", escreveu um. "Você é absurda", declarou outra. "Virginia Fonseca deveria ser um elogio", disse um terceiro fã da criadora de conteúdo digital.

Outro detalhe percebido pelos seguidores foi um n ovo acessório adotado pela loira: um piercing de argola no umbigo. A modificação corporal foi feita nesta quinta-feira (13), ocasião em que a loira aproveitou para trocar os piercings que já possuía na orelha.