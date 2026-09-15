Reprodução/Instagram Márcio Santos

O jornalista Márcio Santos, de 55 anos, morreu nesta terça-feira (15), em Juiz de Fora, Minas Gerais. O ex-apresentador do MG Rural, que fazia parte da TV Integração, lutava contra um câncer havia pouco mais de três anos. O comunicador deixa a esposa e duas filhas.

Reconhecido por sua credibilidade e presença marcante, o jornalista se tornou uma voz familiar para milhares de pessoas ao longo da última década. Seja no campo ou na cidade, o público passou a acompanhar cada vez mais a trajetória do apresentador, que conseguiu mostrar diferentes realidades de Minas Gerais.



Quem foi Márcio Santos?

Nascido e criado em Caratinga, Márcio iniciou sua carreira na comunicação na Rádio 94 FM, do Grupo Sistec, no final dos anos 1980. Além disso, atuou como narrador esportivo e comentarista na TV Sistec.

Reprodução/TV Integração Márcio Santos

Algum tempo depois, após concluir a graduação em Jornalismo, ingressou em afiliadas da Rede Globo, inicialmente em Governador Valadares e, mais recentemente, em Juiz de Fora. Aventureiro e cheio de energia, o apresentador era ativo nas redes sociais e fazia questão de interagir com seus seguidores em sua conta do Instagram, especialmente durante o tratamento oncológico.

Algumas de suas paixões eram a corrida e a música eletrônica.

No Instagram, a TV Integração, afiliada da TV Globo, compartilhou a notícia da morte do jornalista. Nos comentários, os internautas fizeram questão de se despedir.

"Que notícia triste! Meus sentimentos a todos", disse um. "Coração em prantos. Meu amigo tão amado. Vá em paz", escreveu uma colega de profissão. "Descanse em paz, meu amigo! Foi um prazer ter dividido a redação contigo! Que Deus conforte os familiares e todos nós, amigos e amigas!", desejou outro.

Vale destacar que, em 2019, o comunicador participou de uma conversa com alunos do 4º ano do Ensino Fundamental do Instituto Vianna Júnior, dentro da Mostra Cultural sobre Minas. Na ocasião, ele falou sobre agronegócio e outros temas apresentados no programa.







