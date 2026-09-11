Reprodução/Instagram/@rodrigobocardi Rodrigo Bocardi detona o SBT após demissão.

Rodrigo Bocardi deu o que falar nesta sexta-feira (11) ao detonar o SBT. O jornalista, que deixou a emissora após 39 dias, depois de ser acusado de extorquir prefeituras para não criticá-las ao vivo, afirmou que está sendo acusado sem provas. Durante uma live, ele precisou ser tirado do ar às pressas após citar a relação de Daniel Vorcaro e Fábio Faria, ex-ministro das Comunicações e marido de Patrícia Abravanel.

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🚨 PEGA FOFO, CABARÉ! Rodrigo Bocardi soltou o verbo ao vivo no Melhor da Tarde, fez fortes declarações sobre o SBT e citou até questões envolvendo o marido de Patrícia e a própria Patrícia Abravanel. Leo Dias precisou interromper o assunto e chamar os comerciais. 🗣️ pic.twitter.com/8lMDJySYDU — kah (@kabiscoiteira) September 11, 2026





As declarações ocorreram durante entrevista ao vivo concedida ao programa "Melhor da Tarde", da Band. Ao ser questionado sobre ter optado por encerrar o contrato com o SBT, Bocardi disparou: "Claro! Como é que eu posso sofrer uma acusação nesse sentido sem nenhuma prova? É uma destruição de reputação", disse.

O jornalista ainda afirmou que os áudios atribuídos a ele, que comprovariam a prática de extorsão, foram manipulados: "Eu não divulgo porque é um áudio editado, mentiroso".

Segundo Bocardi, a emissora o tirou do ar sem nenhuma prova de que as acusações contra ele são verdadeiras e com base em boatos criados na internet. "Como é que o SBT me tira do ar sem ter nenhuma prova? Sem ter nada? Veja a gravidade disso. O SBT se baseou em fatos de redes sociais. Ele se baseou em fofoca. Como é que uma emissora desse tamanho toma uma decisão desse tipo baseada em fofoca?", argumentou.

Rodrigo Bocardi cita escândalo do Banco Master

Na sequência, o jornalista afirmou que sua demissão está sendo usada como cortina de fumaça para encobrir o escândalo das mensagens trocadas entre Daniel Vorcaro e o marido de Patrícia Abravanel, Fábio Faria.

"No calor dos acontecimentos, me usa como pano de fundo para esconder a gravidade do que tem hoje dentro do SBT, com esse assunto de Master, esse assunto de Vorcaro. Fábio Faria, o ex-ministro das Comunicações, é casado com Patricia Abravanel, uma das donas do SBT. Ele tem envolvimento com o Vorcaro, com o dinheiro do Banco Master", disparou Bocardi.





Nesta sexta-feira (11), conversas, obtidas pela Polícia Federal foram divulgadas pela Revista Piauí. Os diálogos apontam que Fábio Faria e Daniel Vorcaro organizaram uma festa de Halloween com 120 prostitutas e 60 convidados na tradicional casa noturna paulistana, Madame Satã.

Visivelmente incomodado, o jornalista Leo Dias tentou interromper Bocardi, que seguiu falando. A solução foi retirar o jornalista abruptamente do ar. "A gente precisa interromper para ir ao comercial. Eu peço desculpas ao telespectador, ao Bocardi. A gente volta já, já. Vamos deixar o programa um pouquinho mais leve, para a gente se divertir no Melhor da Tarde", justificou o apresentador.

Na volta do intervalo comercial, Leo Dias afirmou que Rodrigo Bocardi voltaria a falar e explicou o motivo da interrupção. "Aqui, a gente precisa tratar da saída dele do SBT, e não de questão do ex-ministro do Governo Bolsonaro ou do ex-dono do Banco Master. Os assuntos não são ligados à política", disse.

Os apresentadores Chris Flores e Thiago Pasqualotto reforçaram que, durante o período eleitoral, nenhuma emissora pode abordar essas questões de forma aprofundada. Apesar disso, Bocardi rebateu: "Eu entendo. Nenhuma dessas pessoas que eu citei tem cargo ou concorre a nada, mas tudo bem, vou respeitar, vamos em frente. É que faz parte do contexto da saída".

Rodrigo Bocardi ainda afirmou que o destaque conquistado por seu canal Boca TV, teria contribuído para a deterioração da relação com a emissora. Para o jornalista, sua saída do SBT também foi causada por pressão política, motivada por denúncias do público noticiadas por ele.

Entenda o caso

A demissão de Rodrigo Bocardi foi anunciada nesta sexta-feira (11) após Jones Donizette, ex-secretário de Tecnologia e Comunicação de Embu das Artes, publicar um vídeo em que acusa o jornalista de tê-lo coagido a fazer pagamentos em troca de uma cobertura positiva sobre seu trabalho no município.

Rodrigo Bocardi, que já havia sido dispensado da Globo em 2025 por uma questão praticamente idêntica. O jornalista nega as acusações.

O SBT confirmou o desligamento do jornalista por meio de nota. "O SBT tomou conhecimento, pelas redes sociais, de uma denúncia relacionada ao apresentador Rodrigo Bocardi, e não encontrou fatos ou provas que comprometessem o comportamento e a idoneidade do profissional. No entanto, como a parceria entre SBT e BocaTV já havia sido desfeita, Rodrigo Bocardi tomou a decisão, e o SBT aceitou, de encerrar por completo o contrato com a emissora e se dedicar integralmente às suas empresas", afirmou o canal em comunicado enviado ao colunista Gabriel de Oliveira.