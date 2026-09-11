Cariúcha, 42 anos, virou assunto no perfil de Mãe Michelly da Cigana, famosa mãe de santo do Rio Grande do Sul, na noite desta quinta-feira (10). A profissional usou sua conta pessoal do Instagram para compartilhar um vídeo expondo a ex-apresentadora do Fofocalizando, do SBT, após a briga polêmica com Carol Lekker, 29.
Durante uma live que deu o que falar, a religiosa afirmou que a comandante do Superpop fez trabalhos com ela para prejudicar alguns ex-colegas e se aproximar de outros.
"Comigo a Cariúcha não matou um boi, mas matou bastante bode. O boi não foi comigo. Além de mim, tinha um pai de santo lá no Rio de Janeiro, do Candomblé, que é com esse pai de santo que ela fazia trabalhos pra inclusive tirar o Leo Dias da emissora", afirmou.
"Comigo, quando eu dei consulta a ela, a Cariúcha ainda não era ninguém. Quando ela estava entrando na Fazenda, eu paguei uma publi para ela ter dinheiro para fazer uma roupa e tirar as fotos da Fazenda", acrescentou a mulher.
A mãe de santo ainda falou sobre o período em que a artista participou do reality show da Record.
Quando ela estava cancelada dentro da Fazenda, a irmã dela ligou chorando pro assessor dela, que me chamou porque eles estavam suspeitando de uma postagem da Jojo Todynho, que a Jojo estava fazendo trabalhos espirituais pra ela ficar com a cabeça muito transtornada dentro da Fazenda. E o que a Mãe Michelly fez? Falei para o assessor, 'calma que ela vai sair e nós vamos descancelar ela'. Mãe Michelly da Cigana, famosa mãe de santo do Rio Grande do Sul.
Passado e polêmicas
Mãe Michelly da Cigana explicou que chegou a realizar alguns trabalhos enquanto a mesma estava no programa, com a intenção de ajudá-la. "Fiz trabalhos enquanto ela estava lá dentro pra tentar ajudar, tanto que ela saiu e conseguiu virar o jogo, conseguiu ser descancelada. E aí ela começou os trabalhos espirituais comigo", disse.
"Eu não tô aqui, 'ah, tá citando cliente, tá entregando cliente', não, eu tô entregando uma ingrata. Uma ingrata que inclusive, até hoje o trato que ela fez com Belzebu, que não foi um trato, foi um contrato, o trato ela ia fazer depois, até hoje sequer me agradeceu, sequer me pagou", contou a líder religiosa.
Michelly disse que Cariúcha também tentou fazer amarrações para se envolver de forma romântica com Gabriel Cartolano e chegou a fazer trabalho para conseguir tirar Léo Dias do Fofocalizando.
"E todas as vezes que ela jogou comigo querendo fazer amarração amorosa, porque o sonho dela era pegar o [Gabriel] Cartolano, eu falei para ela que isso era impossível, e a partir daí eu comecei a não prestar também. Ela queria correr o Leo Dias, ela sempre fez macumba parar tirar o Leo Dias, ela sempre falou mal do Leo Dias", afirmou a mãe de santo.
Ainda durante o desabafo, ela disse que Cariúcha frequentava a casa de Léo Dias, em Goiânia, porque queria fazer uma amarração para um homem rico que teria conhecido em uma lancha e que seria amigo do jornalista.
Mãe Michelly afirmou que a famosa escondia suas práticas espirituais e aparecia com a Bíblia para agradar às filhas de Silvio Santos, que são publicamente evangélicas. De acordo com ela, a própria teria confessado que fazia isso para permanecer próxima da família Abravanel.
Por fim, a mãe de santo chamou Cariúcha de falsa, ingrata e interesseira. Além disso, ela afirmou possuir provas de tudo, mesmo que não tenha mostrado qualquer documento até o momento.