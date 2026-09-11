Reprodução/SBT/Instagram Cariúcha é exposta por Mãe Michelly da Cigana

Cariúcha, 42 anos, virou assunto no perfil de Mãe Michelly da Cigana, famosa mãe de santo do Rio Grande do Sul, na noite desta quinta-feira (10). A profissional usou sua conta pessoal do Instagram para compartilhar um vídeo expondo a ex-apresentadora do Fofocalizando, do SBT, após a briga polêmica com Carol Lekker, 29.

Durante uma live que deu o que falar, a religiosa afirmou que a comandante do Superpop fez trabalhos com ela para prejudicar alguns ex-colegas e se aproximar de outros.

"Comigo a Cariúcha não matou um boi, mas matou bastante bode. O boi não foi comigo. Além de mim, tinha um pai de santo lá no Rio de Janeiro, do Candomblé, que é com esse pai de santo que ela fazia trabalhos pra inclusive tirar o Leo Dias da emissora", afirmou.

"Comigo, quando eu dei consulta a ela, a Cariúcha ainda não era ninguém. Quando ela estava entrando na Fazenda, eu paguei uma publi para ela ter dinheiro para fazer uma roupa e tirar as fotos da Fazenda", acrescentou a mulher.

A mãe de santo ainda falou sobre o período em que a artista participou do reality show da Record.

Quando ela estava cancelada dentro da Fazenda, a irmã dela ligou chorando pro assessor dela, que me chamou porque eles estavam suspeitando de uma postagem da Jojo Todynho, que a Jojo estava fazendo trabalhos espirituais pra ela ficar com a cabeça muito transtornada dentro da Fazenda. E o que a Mãe Michelly fez? Falei para o assessor, 'calma que ela vai sair e nós vamos descancelar ela'. Mãe Michelly da Cigana, famosa mãe de santo do Rio Grande do Sul.

Passado e polêmicas

Mãe Michelly da Cigana explicou que chegou a realizar alguns trabalhos enquanto a mesma estava no programa, com a intenção de ajudá-la. "Fiz trabalhos enquanto ela estava lá dentro pra tentar ajudar, tanto que ela saiu e conseguiu virar o jogo, conseguiu ser descancelada. E aí ela começou os trabalhos espirituais comigo", disse.

"Eu não tô aqui, 'ah, tá citando cliente, tá entregando cliente', não, eu tô entregando uma ingrata. Uma ingrata que inclusive, até hoje o trato que ela fez com Belzebu, que não foi um trato, foi um contrato, o trato ela ia fazer depois, até hoje sequer me agradeceu, sequer me pagou", contou a líder religiosa.

Reprodução/Instagram Mãe Michelly da Cigana

Michelly disse que Cariúcha também tentou fazer amarrações para se envolver de forma romântica com Gabriel Cartolano e chegou a fazer trabalho para conseguir tirar Léo Dias do Fofocalizando.

"E todas as vezes que ela jogou comigo querendo fazer amarração amorosa, porque o sonho dela era pegar o [Gabriel] Cartolano, eu falei para ela que isso era impossível, e a partir daí eu comecei a não prestar também. Ela queria correr o Leo Dias, ela sempre fez macumba parar tirar o Leo Dias, ela sempre falou mal do Leo Dias", afirmou a mãe de santo.

Ainda durante o desabafo, ela disse que Cariúcha frequentava a casa de Léo Dias, em Goiânia, porque queria fazer uma amarração para um homem rico que teria conhecido em uma lancha e que seria amigo do jornalista.

Mãe Michelly afirmou que a famosa escondia suas práticas espirituais e aparecia com a Bíblia para agradar às filhas de Silvio Santos, que são publicamente evangélicas. De acordo com ela, a própria teria confessado que fazia isso para permanecer próxima da família Abravanel.

Por fim, a mãe de santo chamou Cariúcha de falsa, ingrata e interesseira. Além disso, ela afirmou possuir provas de tudo, mesmo que não tenha mostrado qualquer documento até o momento.



